Giá cả thị trường ngày 19/9/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Mỳ tôm Kokomi

114.000 đồng/thùng

2

Nước tương đậu nành 500ml

28.800 đồng/chai

3

Tương ớt chin su 2kg

77.000 đồng/chai

4

Nước giặt Lix 3,3kg

65.900 đồng/chai

5

Sữa tắm Luctacyd baby 500ml

176.000 đồng/chai

6

Kem đánh răng Sensodyne

78.000 đồng/hộp

7

Dầu gội đầu Clear bạc hà

180.000 đồng/chai

8

Nước xả vải Downy 3,5l

199.000 đồng/túi

10

Xoài Cát Chu

49.900 đồng/kg

11

Nho xanh

65.000 đồng/kg

12

Trà olong Tea plus vị đào 1 lit

17.000 đồng/chai

13

Trà olong Tea plus vị đào 450ml

10.800 đồng/chai

14

Trà tắc mật ong 450ml Boncha

10.800 đồng/chai

15

Trà xanh chanh C2 225ml

6.200 đồng/chai

16

Trà đen vị đào C2 225ml

6.200 đồng/chai

Kết Đoàn

