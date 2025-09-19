Giá cả thị trường ngày 19/9/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Mỳ tôm Kokomi
114.000 đồng/thùng
2
Nước tương đậu nành 500ml
28.800 đồng/chai
3
Tương ớt chin su 2kg
77.000 đồng/chai
4
Nước giặt Lix 3,3kg
65.900 đồng/chai
5
Sữa tắm Luctacyd baby 500ml
176.000 đồng/chai
6
Kem đánh răng Sensodyne
78.000 đồng/hộp
7
Dầu gội đầu Clear bạc hà
180.000 đồng/chai
8
Nước xả vải Downy 3,5l
199.000 đồng/túi
10
Xoài Cát Chu
49.900 đồng/kg
11
Nho xanh
65.000 đồng/kg
12
Trà olong Tea plus vị đào 1 lit
17.000 đồng/chai
13
Trà olong Tea plus vị đào 450ml
10.800 đồng/chai
14
Trà tắc mật ong 450ml Boncha
10.800 đồng/chai
15
Trà xanh chanh C2 225ml
6.200 đồng/chai
16
Trà đen vị đào C2 225ml
6.200 đồng/chai
