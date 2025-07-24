Giá cả thị trường ngày 24/7/2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Táo Ruby Stars
65.000 đồng/kg
2
Nho xanh
65.000 đồng/kg
3
Dưa lê trắng
35.000 đồng/kg
4
Mận xanh
30.000 đồng/kg
5
Dưa lướt ruột cam
45.000 đồng/kh
6
Sầu riêng
79.000 đồng/kg
7
Bầu
18.900 đồng/kg
8
Bắp cải
12.900 đồng/kg
9
Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh
40.000 đồng/hộp
10
Dầu gội đầu Clear bạc hà
180.000 đồng/chai
11
Nước xả vải Downy 3,5l
199.000 đồng/túi
12
Sáp thơm Oasis đuổi muỗi
36.000 đồng/ lọ
13
Dầu đậu nành Simply 5lit
266.000 đồng/bình
14
Tương ớt chin su 2kg
77.000 đồng/chai
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 27/7/2025
