Giá cả thị trường ngày 25/7/2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Kem Cenano
60.000 đồng/hộp
2
Sữa chua Vinamilk
25. 000 đồng/lốc
3
Dầu ăn Simply
296.000 đồng/can 5l
4
Café Phố 3in 1
53.000 đồng/hộp
5
Sữa rửa mặt Nivea
49.000 đồng/hộp
6
Kem đánh răng Sensodyne
78.000 đồng/hộp
7
Dầu gội đầu Clear bạc hà
180.000 đồng/chai
8
Nước ngọt Mirinda 1,5lit
17.000 đồng/ chai
9
Nước gạo Hàn quốc 1,5 lit
49.500 đồng/ chai
10
Tương ớt Sempio 500g
58.000đồng/ hộp
11
Tương chấm thịt nướng CJ
59.000đồng/ hộp
12
Sữa thạch KUN
26.000đồng/ lốc
13
Sữa đậu nành Fami 1lit
16.500 đồng/ chai
14
Mỳ trộn Koreno
149.500đồng/thùng
Đoàn Kết
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 27/7/2025
Giá cả thị trường ngày 26/7/2025
Giá cả thị trường ngày 24/7/2025
Giá cả thị trường ngày 23 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 22 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 21/7/2025
Giá cả thị trường ngày 20/7/2025