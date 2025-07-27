Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 27/7/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Đùi gà đông lạnh

60.000 đồng/kg

2

Cá trứng đông lạnh

39. 000 đồng/khay

3

Tôm thẻ 40 – 60 con/kg

180.000 đồng/kg

4

Đùi gà tỏi

85.000 đồng/kg

5

Thịt ba chỉ CP VietGAP

166.000 đồng/kg

6

Thịt vai không xương

115.000 đồng/kg

7

Chân gà

65.000 đồng/kg

8

Dưa lướt ruột cam

45.000 đồng/kh

10

Sầu riêng

79.000 đồng/kg

11

Dưa leo baby

35.000 đồng/kg

12

Gạo nếp cái hoa vàng

45.000 đồng/kg

13

Trứng gà ta

45.000 đồng/chục

14

Ngô ngọt

8.000 đồng/bắp

15

Bánh nhân kem vị sữa chua

210.000 đồng/kg

16

Kẹo dẻo Boom

8. 000 đồng/gói

17

Bình giữ nhiệt inox 304

99.000 đồng/cái

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 27/7/2025


Kết Đoàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng giá cả thị trường Sầu riêng Trứng gà Sữa chua Hàng hóa Vietgap trứng đông lạnh Vàng Cam Hoa
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long