Giá cả thị trường ngày 27/8/2025

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Chuối sáp
29.500 đồng/kg
2
Thanh long
52.000 đồng/hộp
3
Dưa lê trắng
35.000 đồng/kg
4
Mận xanh
30.000 đồng/kg
5
Cherry
299.000 đồng/kg
6
Thịt thăn bò
270.000 đồng/kg
7
Bí đỏ
12.000 đồng/kg
8
Khoai lang Nhật
26.900/kg
9
Nấm sò
45.000 đồng/kg
11
Dứa
17.000 đồng/quả
12
Ớt chuông
60.000 đồng/kg
13
Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram
40.000 đồng/hộp
17
Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh
40.000 đồng/hộp
18
Quạt điều hòa Coex CA-7126 (Điều khiển từ xa)
2990.000 đồng
19
Quạt điều hòa Coex CA-7128
1990.000 đồng
Kết Đoàn
