Giá cả thị trường ngày 30/8/2025

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Cải thảo
24.000 đồng/kg
2
Hành tây
35.000 đồng/kg
3
Cà rốt
29.000 đồng/kg
4
Cà chua Beef Việt Gap
30.700đồng/ kg
5
Dưa leo baby Việt Gap
25.000đồng/ kg
6
Bắp cải tím
20.000 đồng/kg
7
Nha đam
17.000đồng/kg
8
Nước ngọt Mirinda 1,5lit
17.000 đồng/ chai
9
Nước gạo Hàn quốc 1,5 lit
49.500 đồng/ chai
10
Kem đánh răng Sensodyne
78.000 đồng/hộp
11
Dầu gội đầu Clear bạc hà
180.000 đồng/chai
12
Ba chỉ bò Argentina 300g
75.000 đồng/khay
13
Thăn lõi vai bò Argentina 200g
115.500 đồng/khay
14
Gầu bò Argentina 300g
89.000 đồng/khay
15
Hộp bánh trung thu Go Việt (4 bánh)
335.000 đồng/ hộp
Đoàn Kết
