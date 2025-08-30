Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 30/8/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Cải thảo

24.000 đồng/kg

2

Hành tây

35.000 đồng/kg

3

Cà rốt

29.000 đồng/kg

4

Cà chua Beef Việt Gap

30.700đồng/ kg

5

Dưa leo baby Việt Gap

25.000đồng/ kg

6

Bắp cải tím

20.000 đồng/kg

7

Nha đam

17.000đồng/kg

8

Nước ngọt Mirinda 1,5lit

17.000 đồng/ chai

9

Nước gạo Hàn quốc 1,5 lit

49.500 đồng/ chai

10

Kem đánh răng Sensodyne

78.000 đồng/hộp

11

Dầu gội đầu Clear bạc hà

180.000 đồng/chai

12

Ba chỉ bò Argentina 300g

75.000 đồng/khay

13

Thăn lõi vai bò Argentina 200g

115.500 đồng/khay

14

Gầu bò Argentina 300g

89.000 đồng/khay

15

Hộp bánh trung thu Go Việt (4 bánh)

335.000 đồng/ hộp

Giá cả thị trường ngày 30/8/2025


