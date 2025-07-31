Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 31/7/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Chuối sáp

29.500 đồng/kg

2

Thanh long

52.000 đồng/hộp

3

Dưa lê trắng

35.000 đồng/kg

4

Mận xanh

30.000 đồng/kg

5

Cherry

299.000 đồng/kg

6

Thịt thăn bò

270.000 đồng/kg

7

Bí đỏ

12.000 đồng/kg

8

Khoai lang Nhật

26.900/kg

9

Nấm sò

45.000 đồng/kg

11

Dứa

17.000 đồng/quả

12

Ớt chuông

60.000 đồng/kg

13

Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram

40.000 đồng/hộp

17

Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh

40.000 đồng/hộp

18

Sàu sữa sống

59.900 đồng/kg

19

Chả cá thu cá mối

125.900 đồng/kg

Đoàn Kết

Giá cả thị trường ngày 31/7/2025


Đoàn Kết

 Từ khóa: giá cả thị trường Hàng hóa Đậu xanh Chả cá Sữa Htx khoai lang giá bán gạo lứt bí đỏ
