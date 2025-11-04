Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 4/11/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Sữa socola Ovantine 180ml

34.000 đồng/lốc

2

Sữa lúa mạch bạc hà Lof Malto180ml

32.000 đồng/lốc

3

Sữa it đường Dutch lady 180ml

170.000 đồng/ thùng

4

Sữa tươi TH true milk 180ml

425.000 đồng/ thùng

5

Sữa tươi Nutimilk 180ml

400.000 đồng/ thùng

6

Táo Newzeland

135.000 đồng/kg

7

Roi đỏ

65.000 đồng/kg

8

Cá đùi gà

140.000 đồng/kg

9

Thịt nạc vai

150.000 đồng/kg

10

Cá hồi

520.000 đồng/kg

11

Cá nục bỏ xương

100.000 đồng/kg

12

Chả cá pha mực

160.000 đồng/kg

13

Cá ngần

190.000 đồng/kg

14

Cá basa cắt khúc

82.000 đồng/ kg

15

Cá diêu hồng

92.000 đồng/ kg

