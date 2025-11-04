Giá cả thị trường ngày 4/11/2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Sữa socola Ovantine 180ml
34.000 đồng/lốc
2
Sữa lúa mạch bạc hà Lof Malto180ml
32.000 đồng/lốc
3
Sữa it đường Dutch lady 180ml
170.000 đồng/ thùng
4
Sữa tươi TH true milk 180ml
425.000 đồng/ thùng
5
Sữa tươi Nutimilk 180ml
400.000 đồng/ thùng
6
Táo Newzeland
135.000 đồng/kg
7
Roi đỏ
65.000 đồng/kg
8
Cá đùi gà
140.000 đồng/kg
9
Thịt nạc vai
150.000 đồng/kg
10
Cá hồi
520.000 đồng/kg
11
Cá nục bỏ xương
100.000 đồng/kg
12
Chả cá pha mực
160.000 đồng/kg
13
Cá ngần
190.000 đồng/kg
14
Cá basa cắt khúc
82.000 đồng/ kg
15
Cá diêu hồng
92.000 đồng/ kg
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 3/11/2025
Giá cả thị trường ngày 2/11/2025
Giá cả thị trường ngày 1/11/2025
Giá cả thị trường ngày 30/10/2025
Giá cả thị trường ngày 29/10/2025
Giá cả thị trường ngày 28/10/2025
Giá cả thị trường ngày 27/10/2025