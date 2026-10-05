Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 5/10/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Thịt Ba chỉ lợn C.P

59.600 đồng/400g

2

Cá hồi Coho cắt khúc nhập khẩu Chi Lê(giao khúc giữa)

72.000 đồng/200g

3

Cá rô làm sạch

32.700 đồng/300g

4

Ức cá basa

37.000 đồng/400g

5

Thịt tôm nguyên chất Minh Phú hộp

70.000 đồng/200g

6

Hồng mật Vân Sơn nội địa Trung (hộp 4 quả)

45.000 đồng/650 - 750g

7

Lê đường nội địa Trung trái từ 200g

41.000 đồng/1kg

8

Thanh long ruột đỏ từ 2-3 trái/kg

14.000 đồng/500g

9

Bắp cải thảo bắp từ 500g trở lên

15.000 đồng/500g

10

Khoai lang Nhật củ từ 70g trở lên

33.000 đồng/1kg

11

Su su trái từ 200g trở lên

8.800 đồng/500g

12

Gừng củ từ 50g trở lên

4.280 đồng/100g

13

Thùng 30 gói mì 3 Miền Gold cay 3 cấp độ gói

112.000 đồng/30 gói 75g

14

Thùng 24 gói miến lẩu Thái Vifon

255.000 đồng/24 gói 60g

15

Bánh gạo Tteokbokki Hàn Quốc có xốt HT Food

55.000 đồng/gói 400g

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 5/10/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Thanh long ruột đỏ Nhập khẩu Hàn quốc Hàng hóa Bắp cải thịt ba chỉ khoai lang giá bán cá hồi
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