Giá cả thị trường ngày 5/10/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Thịt Ba chỉ lợn C.P
59.600 đồng/400g
2
Cá hồi Coho cắt khúc nhập khẩu Chi Lê(giao khúc giữa)
72.000 đồng/200g
3
Cá rô làm sạch
32.700 đồng/300g
4
Ức cá basa
37.000 đồng/400g
5
Thịt tôm nguyên chất Minh Phú hộp
70.000 đồng/200g
6
Hồng mật Vân Sơn nội địa Trung (hộp 4 quả)
45.000 đồng/650 - 750g
7
Lê đường nội địa Trung trái từ 200g
41.000 đồng/1kg
8
Thanh long ruột đỏ từ 2-3 trái/kg
14.000 đồng/500g
9
Bắp cải thảo bắp từ 500g trở lên
15.000 đồng/500g
10
Khoai lang Nhật củ từ 70g trở lên
33.000 đồng/1kg
11
Su su trái từ 200g trở lên
8.800 đồng/500g
12
Gừng củ từ 50g trở lên
4.280 đồng/100g
13
Thùng 30 gói mì 3 Miền Gold cay 3 cấp độ gói
112.000 đồng/30 gói 75g
14
Thùng 24 gói miến lẩu Thái Vifon
255.000 đồng/24 gói 60g
15
Bánh gạo Tteokbokki Hàn Quốc có xốt HT Food
55.000 đồng/gói 400g
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 02/10/2026
Giá cả thị trường ngày 1/10/2026
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baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 29/9/2026
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