Giá cả thị trường ngày 5/11/2025

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Sườn non chay 150g
58.000 đồng/gói
2
Bánh bao không nhân 300g
26.000 đồng/gói
3
Nước lavie
108.000 đồng/thùng
4
Bánh Oreo 300 gram
52.000 đồng/hộp
5
Giò bò Vissan 500gram
135.000 đồng/túi
6
Thịt thăn bò
270.000 đồng/kg
7
Chả cá pha mực
160.000 đồng/kg
8
Cá nục bỏ xương
100.000 đồng/kg
9
Cá ngần
190.000 đồng/kg
10
Khăn giấy rút Watersilk 200 tờ
24.000 đồng/gói
11
Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram
40.000 đồng/hộp
12
Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh
40.000 đồng/hộp
13
Trà chanh Cozy 270gram
33.000 đồng/hộp
14
Gạo Japonica Neptune túi 5kg
135.000 đồng/túi
15
Gạo thơm lài 5kg
95.000 đồng/túi
Kết Đoàn
