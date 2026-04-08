Giá cả thị trường ngày 8/4/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Ba rọi heo
71.600 đồng/400g
2
Xương heo có thịt
29.700 đồng/300g
3
Đùi bò
62.400 đồng/200g
4
Cá basa cắt khúc
45.000 đồng/500g
5
Cá chim nước ngọt làm sạch
34.000 đồng/400g
6
Mận An Phước
16.000 đồng/500g
7
Dưa hấu đỏ 1 trái
36.00 đồng/trái 3kg
8
Hành lá
18.000 đồng/300g
9
Miến tươi Song Long
13.000 đồng/Gói 200g
10
Bí đỏ non
10.900 đồng/1 trái 250-350g
11
Nấm hương (nấm đông cô)
21.000 đồng/150g
12
Dầu hào Maggi đậm đặc 150g
13.000đồng/Chai 150g
13
Dầu gạo lứt Simply 1 lít
73.000 đồng/Chai 1 lít
14
Kem sữa dừa Merino hộp 260g
24.000 đồng/Hộp 260g
15
Thùng 24 lon bia Huda 330ml
282.000 đồng/24 lon 330ml
Kết Đoàn
