Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 8/4/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Ba rọi heo

71.600 đồng/400g

2

Xương heo có thịt

29.700 đồng/300g

3

Đùi bò

62.400 đồng/200g

4

Cá basa cắt khúc

45.000 đồng/500g

5

Cá chim nước ngọt làm sạch

34.000 đồng/400g

6

Mận An Phước

16.000 đồng/500g

7

Dưa hấu đỏ 1 trái

36.00 đồng/trái 3kg

8

Hành lá

18.000 đồng/300g

9

Miến tươi Song Long

13.000 đồng/Gói 200g

10

Bí đỏ non

10.900 đồng/1 trái 250-350g

11

Nấm hương (nấm đông cô)

21.000 đồng/150g

12

Dầu hào Maggi đậm đặc 150g

13.000đồng/Chai 150g

13

Dầu gạo lứt Simply 1 lít

73.000 đồng/Chai 1 lít

14

Kem sữa dừa Merino hộp 260g

24.000 đồng/Hộp 260g

15

Thùng 24 lon bia Huda 330ml

282.000 đồng/24 lon 330ml

Kết Đoàn

Kết Đoàn

Tin liên quan

Gợi ý

