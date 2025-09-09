Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 9/9/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Xoài keo vàng

33.500 đồng/kg

2

Xoài Cát Chu

37.900 đồng/kg

3

Dưa lê trắng

35.000 đồng/kg

4

Mận xanh

30.000 đồng/kg

5

Giò bò Vissan 500gram

135.000 đồng/túi

6

Thịt thăn bò

270.000 đồng/kg

7

Cá chép

55.000 đồng/kg

8

Khoai lang mật

20.000/kg

9

Nấm sò

45.000 đồng/kg

11

Dứa

17.000 đồng/quả

12

Ớt chuông

60.000 đồng/kg

13

Chanh dây

37.900 đồng/kg

14

Chuối sáp

29.500 đồng/kg

Đoàn Kết

Đoàn Kết

