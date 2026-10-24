Giá lợn hơi giảm sâu, người chăn nuôi lo ngại tái đàn

Từ đầu năm đến nay, giá lợn hơi liên tục giảm, khiến người chăn nuôi gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm và cân nhắc việc tái đàn, nhất là khi thời điểm cuối năm đang đến gần, nhu cầu thực phẩm được dự báo tăng cao.

Nhìn đàn lợn gần 200 con đã đến tuổi xuất chuồng nhưng chưa thể bán do giá xuống thấp, ông Nguyễn Văn Dũng ở xã Liên Minh không khỏi sốt ruột. Theo ông Dũng, từ đầu năm đến nay, giá lợn hơi đã giảm từ 78.000-80.000 đồng/kg xuống còn 50.000-51.000 đồng/kg. Thậm chí, những con lợn có chất lượng không đồng đều chỉ được thương lái thu mua với giá 46.000-47.000 đồng/kg.

So với cùng kỳ năm trước, giá lợn hơi không tăng mà còn giảm sâu. Với mức giá hiện tại, người chăn nuôi có nguy cơ thua lỗ nếu xuất bán, trong khi tiếp tục nuôi sẽ phát sinh thêm chi phí thức ăn và công chăm sóc. Điều này khiến nhiều hộ chăn nuôi như gia đình ông Dũng băn khoăn về kế hoạch tái đàn.

Dù vẫn duy trì tái đàn, gia đình ông Nguyễn Văn Dũng đã giảm nhẹ quy mô chăn nuôi do giá lợn hơi xuống thấp.

Theo một số thương lái, giá lợn hơi giảm mạnh một phần do hoạt động xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc gặp khó khăn. Giá lợn hơi tại thị trường Trung Quốc cũng giảm, kéo theo lượng lợn nhập khẩu từ Việt Nam giảm. Bên cạnh đó, xu hướng tiêu dùng thực phẩm có sự thay đổi, người dân tăng sử dụng rau xanh, giảm tiêu thụ thịt trong bữa ăn hằng ngày. Thông tin về dịch bệnh trên đàn lợn cũng khiến một bộ phận người tiêu dùng thận trọng hơn khi lựa chọn sản phẩm.

Theo đánh giá của các chuyên gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giá lợn hơi giảm sâu còn do nguồn cung phục hồi sau giai đoạn chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi năm 2025, góp phần cải thiện năng lực sản xuất. Tuy nhiên, tổng đàn tăng, lượng lợn đến tuổi xuất chuồng tập trung vào nửa cuối năm, trong khi sức mua chưa tăng tương ứng, khiến áp lực nguồn cung ngày càng lớn.

Cùng với đó, lượng thịt lợn nhập khẩu, trong đó có thịt đã qua sơ chế, tăng lên; giá lại thấp hơn khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025, làm gia tăng sức ép cạnh tranh đối với sản phẩm trong nước.

Tính đến cuối tháng 9, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 1,85 triệu con, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2025. Từ đầu năm đến tháng 9, hoạt động chăn nuôi lợn có một số thuận lợi, giá thức ăn chăn nuôi tương đối ổn định, giá lợn hơi duy trì ở mức giúp người chăn nuôi có lãi.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 9 đến nay, giá lợn hơi liên tục đi xuống, khiến nhiều hộ e ngại mở rộng quy mô hoặc tái đàn. Trong bối cảnh giá lợn thương phẩm giảm, chi phí phòng, chống dịch bệnh vẫn ở mức cao, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có nguy cơ chịu thiệt hại nếu kéo dài tình trạng thua lỗ.

Trái ngược với diễn biến giảm sâu của giá lợn hơi, giá thịt lợn tại các chợ truyền thống, chợ dân sinh vẫn cơ bản giữ nguyên so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, thịt ba chỉ, nạc vai, sườn non có giá từ 120.000–140.000 đồng/kg tùy khu vực; thịt nạc thăn, nạc mông dao động từ 100.000–120.000 đồng/kg; các loại xương sườn, xương bắp từ 110.000–130.000 đồng/kg. Tại các siêu thị, giá thịt lợn thường cao hơn chợ truyền thống khoảng 15.000–20.000 đồng/kg tùy loại; riêng các sản phẩm mang thương hiệu MeatDeli có giá cao hơn khoảng 40.000–50.000 đồng/kg.

Dù giá lợn hơi giảm sâu, giá thịt lợn tại các chợ truyền thống vẫn chưa có biến động tương ứng, tạo thêm áp lực đối với người chăn nuôi trong khâu tiêu thụ sản phẩm.

Cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thịt lợn thường tăng. Vì vậy, giá lợn hơi có thể phục hồi nhẹ, song mức tăng được dự báo không lớn. Trong khi đó, mặt bằng giá hiện tại vẫn ở mức thấp, khiến nhiều hộ cân nhắc thận trọng việc tái đàn. Theo đánh giá của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết và các ngày lễ lớn.

Bà Lê Thị Hà - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, khuyến cáo: “Dù giá lợn hơi đang ở mức thấp, người chăn nuôi cần chú trọng tiêm phòng vắc xin, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát tại một số tỉnh, diễn biến phức tạp. Do đó, các hộ cần thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn lợn; khi phát hiện vật nuôi có dấu hiệu mắc bệnh, cần báo ngay cho UBND cấp xã và cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn xử lý kịp thời, hạn chế nguy cơ lây lan, giảm thiểu thiệt hại. Người chăn nuôi cần cân đối quy mô đàn, tính toán kỹ chi phí đầu vào và đầu ra, đồng thời bảo đảm an toàn sinh học trong chăn nuôi”.

Quân Lâm