Tam Dương lan tỏa phong trào thi đua phát triển kinh tế

Phát huy tinh thần thi đua yêu nước, xã Tam Dương tích cực đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, khuyến khích người dân đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học, kỹ thuật và xây dựng các mô hình hiệu quả. Từ những cách làm thiết thực góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ thị trấn Hợp Hòa, thị trấn Kim Long và các xã Hướng Đạo, Đạo Tú, xã Tam Dương có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, đồng thời phát huy lợi thế nông nghiệp và kết nối giao thông, giao thương. Thời gian qua, địa phương tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang những mô hình có hiệu quả kinh tế cao hơn. Điểm chú ý là phong trào thi đua không dừng ở tuyên truyền, vận động mà được cụ thể hóa bằng những mô hình sản xuất ngay từ cơ sở, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phát huy nguồn lực, nhân rộng mô hình

Hội Nông dân xã hiện có hơn 5.400 hội viên sinh hoạt tại 47 chi hội. Từ đầu năm 2026, hội phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất, khuyến khích hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Tại các chi hội, việc tuyên truyền được gắn với nhu cầu thực tế của từng hộ, từ lựa chọn giống, quy trình chăm sóc đến tính toán chi phí, đầu ra và khả năng mở rộng quy mô.

Từ phong trào thi đua phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, đoạn đường dài hơn 400m, rộng 5m ở thôn Vinh Phú hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2025 tạo thuận lợi về giao thông và giao thương cho người dân địa phương.

Một trong những yếu tố giúp phong trào thi đua phát triển kinh tế đi vào thực chất là hỗ trợ nguồn lực cho người dân. Thông qua 24 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Nông dân xã đang quản lý tổng dư nợ hơn 50 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 1.000 hộ hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, chăn nuôi và mở rộng mô hình kinh tế. Nguồn vốn giúp nhiều hộ chủ động hơn trong việc mua con giống, vật tư, cải tạo chuồng trại, đầu tư thiết bị và tổ chức sản xuất theo kế hoạch.

Từ nguồn vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất, nhiều mô hình đã hình thành ở các khu dân cư. Tại thôn Vinh Phú, mô hình nông trại chăn nuôi gia cầm được lựa chọn là một trong những điểm sáng của phong trào. Người dân mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô, từng bước đưa chăn nuôi trở thành nguồn thu nhập ổn định. Ông Phan Văn Vĩnh - hội viên nông dân thôn Vinh Phú, cho biết: “Nhiều năm qua, được Hội Nông dân xã tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn, gia đình tôi đã mạnh dạn mở rộng quy mô, phát triển mô hình chăn nuôi gia cầm mang lại hiệu quả kinh tế khá và ổn định, có thêm thu nhập và yên tâm phát triển sản xuất”.

Cùng với chăn nuôi, ở nhiều thôn ngày càng xuất hiện những mô hình trồng trọt, sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như vườn ươm cây giống của gia đình chị Hoàng Thị Quỳnh Nga ở thôn Hùng 1 tạo dấu ấn bằng việc ứng dụng cơ giới hóa, kỹ thuật nhân giống và chăm sóc cây. Mô hình không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương. Việc chủ động lựa chọn giống, kiểm soát chất lượng cây con và tổ chức chăm sóc theo quy trình giúp cơ sở nâng khả năng đáp ứng nhu cầu của người trồng cây.

Trong khi đó, mô hình sản xuất rau an toàn ở thôn 8 mở ra hướng phát triển nông nghiệp theo nhu cầu thị trường. Việc sử dụng giống phù hợp, áp dụng quy trình sản xuất an toàn và tăng cường chuyển giao kỹ thuật giúp người dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất truyền thống; sản phẩm làm ra gắn với chất lượng, truy xuất nguồn gốc và kênh tiêu thụ đáng tin cậy, hạn chế tình trạng được mùa nhưng khó bán hoặc giá cả biến động, góp phần phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa.

Đưa phong trào thi đua thành động lực phát triển

Cùng với nông nghiệp, Tam Dương chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ dân sinh và kinh tế tư nhân, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân. Địa phương định hướng nâng chất lượng hoạt động chợ, mạng lưới bán lẻ, dịch vụ ăn uống, vận tải và các ngành nghề phục vụ đời sống. Việc kết nối cơ sở thu mua, vận chuyển, bảo quản, tiêu thụ nông sản góp phần mở rộng đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi, cây giống và rau an toàn, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Mô hình chăn nuôi gà của hộ ông Phan Văn Vĩnh ở thôn Vinh Phú mang lại hiệu quả thiết thực.

Năm 2026, Tam Dương đặt mục tiêu tăng trưởng 10,2%, thu ngân sách tăng 8%. Để hiện thực hóa mục tiêu, thúc đẩy kinh tế số và tạo động lực tăng trưởng, xã định hướng cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng thị trường và ứng dụng công nghệ số. Khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, quảng bá sản phẩm trên nền tảng trực tuyến, kết nối cung cầu, góp phần nâng hiệu quả kinh doanh, tăng sức cạnh tranh và khai thác tốt hơn tiềm năng thương mại, dịch vụ địa phương.

Đến nay, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực. Xã phối hợp đẩy tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm trên địa bàn như: Khu công nghiệp Tam Dương II - khu A, Khu công nghiệp Tam Dương I - khu vực 2...; hoạt động thương mại - dịch vụ duy trì phát triển ổn định, nguồn cung hàng hóa thiết yếu phong phú, giá cả ổn định; tín dụng ngân hàng đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân.

Phong trào thi đua phát triển kinh tế ở Tam Dương đã và đang được cụ thể hóa bằng những mô hình gần dân, sát thực tiễn và tạo sự lan tỏa. Từ nguồn vốn, khoa học kỹ thuật đến tinh thần chủ động, chăm chỉ, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh của người dân, những cách làm hiệu quả đã tạo nền tảng nâng thu nhập và phát triển kinh tế bền vững, giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương.

Đồng chí Lỗ Tiến Sỹ - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Dương cho biết: “Thời gian tới, xã định hướng củng cố các mô hình phát triển kinh tế phù hợp lợi thế từng thôn dân cư. Địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện và hỗ trợ người dân tiếp cận vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, kết nối hợp tác xã, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm; đồng thời phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, thúc đẩy kinh tế số, tạo động lực tăng trưởng, qua đó phát triển sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm, góp phần phát triển bền vững”.

Ngọc Lam