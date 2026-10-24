Vốn chính sách tạo động lực giảm nghèo bền vững

Tín dụng chính sách (TDCS) xã hội trở thành nguồn lực quan trọng giúp người dân trong tỉnh có thêm điều kiện phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện nhà ở và nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ những khoản vay ưu đãi dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đến nguồn vốn hỗ trợ giải quyết việc làm, phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi,... hiệu quả của dòng vốn chính sách không chỉ thể hiện ở quy mô dư nợ ngày càng tăng, mà còn ở khả năng khơi dậy ý chí vươn lên, tạo sinh kế và củng cố nền tảng giảm nghèo bền vững.

Tạo sinh kế, nâng cao thu nhập

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Sông Lô giải ngân vốn vay tại điểm giao dịch Yên Thạch.

Gia đình bà Bùi Thị Bang ở thôn Đồng Thịnh, xã Sông Lô từng gặp khó khăn trong cuộc sống. Năm 2022, thông qua tổ chức chính trị - xã hội, gia đình bà được tiếp cận nguồn vốn TDCS ưu đãi 100 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi lợn và bò sinh sản. Từ nguồn vốn này, bà từng bước phát triển sản xuất, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Bà Bang chia sẻ: “Các thủ tục vay vốn, trả lãi hằng tháng đều thuận tiện, đơn giản. Nhờ nguồn vốn ưu đãi, gia đình tôi có điều kiện đầu tư chăn nuôi, áp dụng kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh nên đàn bò sinh trưởng tốt. Trung bình mỗi năm, gia đình bán 4 con bê, thu lãi hơn 50 triệu đồng, cuộc sống cũng vơi đi phần vất vả”. Với gia đình bà Bang, nguồn vốn chính sách không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, từng bước cải thiện đời sống. Từ mô hình chăn nuôi hiệu quả, gia đình bà nỗ lực lao động, tích lũy vốn, hướng tới mục tiêu thoát nghèo bền vững.

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Sông Lô triển khai nhiều chương trình cho vay, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Đến hết quý III/2026, tổng dư nợ các chương trình đạt gần 637 tỷ đồng, với gần 11.500 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo đạt hơn 29,2 tỷ đồng, hộ cận nghèo hơn 19 tỷ đồng, hộ nghèo hơn 7,5 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm hơn 223,3 tỷ đồng... Cơ cấu dư nợ cho thấy nguồn vốn chính sách không chỉ hỗ trợ người dân giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện phát triển sinh kế, cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cùng với chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, chương trình cho vay giải quyết việc làm ở các địa phương đã bám sát nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm tại chỗ của người dân. Khi được sử dụng đúng mục đích, vốn vay không chỉ giúp các hộ tăng thu nhập mà còn tạo thêm việc làm, khai thác nguồn lao động tại chỗ.

Từ nguồn vốn TDCS, gia đình ông Đào Duy Phúc ở thôn 1, xã Cao Phong có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Đứng trên đỉnh đồi rộng 5.000 m2, ngút ngát tầm mắt là màu xanh lá quyện cùng sắc vàng của những trái cam trĩu cành. Vườn cam năm nay bước vào vụ thu hoạch thứ 4 kể từ khi cải tạo đất trồng lứa mới, gia đình ông dự kiến thu khoảng hơn 10 tấn cam Canh và cam lòng vàng C36. Theo ông Phúc, mỗi lứa cam chỉ duy trì hiệu quả khoảng hơn 10 năm. Khi cây già cỗi, vườn phải chặt bỏ để trồng cây màu cải tạo đất trước khi tái canh. Nhớ lại thời điểm bắt tay trồng lứa mới đầy khó khăn, song nhờ tiếp cận được nguồn vốn 50 triệu đồng từ NHCSXH (chương trình cho vay giải quyết việc làm) cách đây 4 năm, gia đình đã có kinh phí đầu tư hệ thống hàng rào bảo vệ. Nguồn vốn kịp thời cùng sự chăm sóc bài bản đã giúp vườn cam sinh trưởng tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao vượt trội.

Từ thực tế cho thấy, với hộ nghèo, vốn vay giúp bổ sung nguồn lực đầu tư sản xuất, chăn nuôi, phát triển ngành nghề. Đối với hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, nguồn vốn tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, củng cố thành quả giảm nghèo, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững

Người dân xã Tân Sơn tìm hiểu thông tin các chương trình cho vay tín dụng chính sách tại nhà văn hóa thôn.

Trên toàn tỉnh, nguồn vốn TDCS luôn được mở rộng, tạo nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Theo báo cáo của Chi nhánh NHCSXH tỉnh, đến ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn hoạt động đạt gần 20.400 tỷ đồng, tăng 9,33% so với năm 2025. Trong 9 tháng, doanh số cho vay đạt hơn 4.600 tỷ đồng, với hơn 67.000 lượt hộ vay vốn; tổng dư nợ đạt hơn 20.300 tỷ đồng, tăng 9,09% so với năm trước.

Nguồn vốn được phân bổ thông qua các chương trình cho vay ưu đãi, tập trung hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách, tạo việc làm, phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện sống. Riêng chương trình cho vay giải quyết việc làm, tính đến hết quý III/2026 đã hỗ trợ tạo việc làm cho gần 12.900 lao động, trong đó có 95 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kết quả này cho thấy TDCS góp phần mở rộng cơ hội việc làm, tăng thu nhập và hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu lao động. Cùng với đó, 642 đối tượng chính sách được vay vốn mua nhà ở xã hội hoặc xây dựng, sửa chữa nhà ở; 299 học sinh, sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập. Đặc biệt, 67.994 công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây mới, sửa chữa, nâng cấp. Điều đó cho thấy phạm vi tác động của TDCS ngày càng rộng, từ hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm đến đáp ứng nhu cầu học tập, nhà ở và cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nguồn vốn ưu đãi có ý nghĩa thiết thực trong việc bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế gia đình. Thông qua các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn, người dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, khai thác lợi thế địa phương, từng bước nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, để vốn vay phát huy hiệu quả lâu dài, cần gắn tín dụng với hướng dẫn kỹ thuật, đào tạo nghề, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh - Phó Giám đốc Chi nhánh cho biết, một trong những yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn là cơ chế phối hợp giữa NHCSXH với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác. Vì thế, trong 9 tháng qua, dư nợ ủy thác qua các tổ chức này đạt hơn 20.143 tỷ đồng, chiếm 99,17% tổng dư nợ toàn chi nhánh. Toàn tỉnh có 7.839 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó hơn 96% số tổ được xếp loại tốt. Mạng lưới này góp phần đưa chính sách đến gần người dân, hỗ trợ bình xét cho vay, hướng dẫn sử dụng vốn và giám sát quá trình trả nợ.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình ông Đào Duy Phúc (bên phải) ở thôn 1, xã Cao Phong đầu tư vườn cam, bắt đầu vào vụ thu hoạch mới.

Cùng với mở rộng dư nợ, chất lượng tín dụng tiếp tục được chú trọng. Đến cuối tháng 9, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn chi nhánh hơn 19,6 tỷ đồng, chiếm 0,097% tổng dư nợ. Việc duy trì tỷ lệ nợ quá hạn thấp góp phần bảo đảm an toàn nguồn vốn, nâng cao khả năng quay vòng vốn để tiếp tục hỗ trợ các đối tượng chính sách.

Những tháng cuối năm 2026, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục tập trung hoàn thành kế hoạch tín dụng, tăng cường huy động nguồn lực, ưu tiên đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách; đồng thời nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, bảo đảm vốn vay được sử dụng đúng mục đích.

TDCS từng bước phát huy vai trò là “đòn bẩy” hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, tạo việc làm và cải thiện đời sống. Để nguồn vốn thực sự trở thành động lực giảm nghèo bền vững, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả từng chương trình cho vay, gắn hỗ trợ vốn với phát triển sinh kế, giúp người dân chủ động vươn lên, ổn định cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hồng Nhung