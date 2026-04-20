Giá vàng hôm nay 20/4/2026 rơi thẳng đứng, vàng trong nước lao dốc

Giá vàng hôm nay 20/4/2026 trên thế giới rơi tự do ngay mở đầu phiên khi giảm tới 59 USD/ounce. Trong nước, SJC và nhẫn trơn chịu áp lực giảm mạnh.

Giá vàng thế giới hôm nay 20/4/2026

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới, giá vàng thế giới lúc 6h30' giảm mạnh gần 60 USD/ounce, xuống mức 4.760 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tuần qua giao dịch trong khoảng 4.676-4.835 USD/ounce. Đến phiên cuối tuần, giá vàng tiến sát 4.900 USD/ounce sau thông tin căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt. Dù vậy, giá vàng vẫn không giữ được xu hướng đi lên, chốt tuần ở mức 4.831 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.849 USD/ounce.

Tuần này, tâm điểm của giới đầu tư sẽ chuyển sang các dữ liệu kinh tế Mỹ và tín hiệu liên quan đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Báo cáo doanh số bán lẻ, dữ liệu nhà ở, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số PMI sơ bộ sẽ được theo dõi sát sao, do những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất và xu hướng giá vàng.

Bên cạnh đó, phiên điều trần của ông Kevin Warsh, ứng viên cho vị trí Chủ tịch Fed, cũng thu hút sự chú ý. Nếu phát tín hiệu ôn hòa về chính sách tiền tệ, điều này có thể hỗ trợ giá vàng.

Cuối tuần, thị trường sẽ chú ý đến báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp, chỉ số PMI sơ bộ tháng 4 và khảo sát niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan. Các dữ liệu này được xem là yếu tố quan trọng định hướng kỳ vọng lãi suất và xu hướng giá vàng trong ngắn hạn.

Giới phân tích cho rằng nếu dữ liệu kinh tế suy yếu hoặc tâm lý tiêu dùng tiếp tục xấu đi, nhu cầu trú ẩn có thể gia tăng, tạo động lực cho giá vàng duy trì xu hướng tích cực trong ngắn hạn. Ngược lại, dữ liệu mạnh hơn kỳ vọng có thể gây áp lực điều chỉnh lên kim loại quý.

Khảo sát vàng tuần của Kitco cho thấy tâm lý thị trường nghiêng mạnh về xu hướng tăng. Tại Phố Wall, 80% chuyên gia dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, 20% cho rằng giá giảm. Trong khi đó, 70% nhà đầu tư cá nhân cũng kỳ vọng vàng đi lên, 19% dự báo giảm và 11% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Giá vàng trong nước hôm nay 20/4/2026

Chốt phiên cuối tuần trước (18/4), giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 168,5-172 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tính theo tuần, giá vàng miếng SJC giảm 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và giảm 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 168-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tính theo tuần, giá vàng nhẫn SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji chốt tuần ở mức 168-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt tuần ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia tiếp tục duy trì quan điểm lạc quan với giá vàng trong bối cảnh rủi ro địa chính trị chưa thực sự biến mất và kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng có thể hỗ trợ kim loại quý.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng có khả năng tăng tiếp khi thị trường dần quay lại trạng thái ổn định sau giai đoạn căng thẳng.

Hoạt động bán vàng của các ngân hàng trung ương có thể suy giảm, trong khi lực mua từ các nước như Trung Quốc và Ba Lan vẫn duy trì. Ông Chandler cho rằng vùng kháng cự quan trọng tiếp theo nằm quanh 5.000 USD/ounce, đồng thời các tín hiệu kỹ thuật vẫn đang ủng hộ xu hướng đi lên.

Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại Forexlive, nhận định việc eo biển Hormuz được mở lại đang hỗ trợ tâm lý thị trường và tạo điều kiện để giá vàng phục hồi. Trong giai đoạn xung đột, giá vàng từng chịu áp lực do hoạt động giảm đòn bẩy. Đồng thời, một số nền kinh tế mới nổi bán vàng để ổn định đồng nội tệ và cân đối chi phí nhập khẩu năng lượng.

Tuy nhiên, khi rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu đã giảm bớt, áp lực bán này có thể không còn, mở ra dư địa cho giá vàng tăng trở lại. Ông Button cho rằng các quốc gia mới nổi thậm chí có thể tăng tích trữ vàng sau khủng hoảng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro trong tương lai, qua đó củng cố lực cầu dài hạn cho kim loại quý.

Về triển vọng ngắn hạn, ông Button dự đoán giá vàng có thể hướng tới mốc 5.000 USD/ounce, đặc biệt khi dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại thị trường.

Giới đầu tư cũng đang dõi theo phiên điều trần của ông Kevin Warsh, ứng viên cho vị trí Chủ tịch Fed, dự kiến diễn ra ngày 21/4. Theo ông Button, nếu ông Warsh phát tín hiệu ôn hòa về lãi suất, thị trường có thể xem đây là yếu tố hỗ trợ bổ sung cho giá vàng.

