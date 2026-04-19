Những mạch ngầm kinh tế Phú Thọ

Không nổi bật như các dự án lớn, khu công nghiệp, nhưng khu vực kinh tế tư nhân ở nông thôn, từ những hộ kinh doanh nhỏ lẻ đến các cơ sở sản xuất gia đình đang âm thầm tạo nên sức sống bền bỉ cho kinh tế cơ sở. Ở Phú Thọ, những “mạch ngầm” ấy đang ngày càng rõ nét, song vẫn cần được nhìn nhận đúng tầm.

Ở nhiều vùng quê Phú Thọ hôm nay, không khó để bắt gặp những cửa hàng tạp hóa, quán ăn, xưởng mộc, cơ sở cơ khí nhỏ. Không biển hiệu lớn, không chiến lược bài bản, nhưng chính những mô hình này lại tạo ra việc làm, thu nhập và giữ nhịp sống kinh tế cho từng khu dân cư.

Anh Nguyễn Văn Sơn, chủ cửa hàng tạp hóa Sơn Thủy ở làng Vèo, phường Vĩnh Phúc chia sẻ, anh vốn quê ở xã Thanh Ba nhưng lấy vợ ở phường này nên hơn 10 năm trước, anh quyết định chuyển cả gia đình về cho tiện sinh hoạt. Hai vợ chồng quyết định dồn tiền mua một căn nhà mặt đường làng để mở hiệu tạp hóa.

Tiệm tạp hóa của anh Nguyễn Văn Sơn ở phường Vĩnh Phúc ổn định kinh tế cho gia đình.

Kinh doanh uy tín, lại có mối quan hệ rộng nên cửa hàng của vợ chồng anh Sơn đông khách, giải quyết việc làm ổn định cho 3 nhân viên với thu nhập khá và đóng góp thuế cho ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, đời sống gia đình khấm khá, 4 con đều được nuôi dưỡng và học hành đầy đủ, tất cả đều nhờ vào cửa hàng tạp hóa.

Thực tế cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân đang giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Nếu nhìn sâu hơn, chính khu vực kinh tế hộ vốn phổ biến ở nông thôn là nền tảng trực tiếp và bền vững. Ở Phú Thọ, điều này không còn là nhận định mà đã được thể hiện bằng những con số cụ thể.

Toàn tỉnh hiện có trên 126.000 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, với hàng trăm nghìn lượt hộ tham gia các phong trào phát triển kinh tế hằng năm. Đây chính là lực lượng đông đảo, vận hành trực tiếp các hoạt động sản xuất, dịch vụ và thương mại ở khu vực nông thôn, tạo nên một mạng lưới kinh tế mềm len lỏi đến từng khu dân cư.

Điểm đáng nói là kinh tế tư nhân nông thôn không còn dừng ở quy mô nhỏ lẻ, tự phát, mà đang từng bước hình thành các liên kết và tổ chức sản xuất. Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 1.700 hợp tác xã và 1.425 tổ hợp tác đang hoạt động, thu hút hàng chục nghìn lao động tham gia. Riêng khu vực hợp tác xã đã tạo việc làm cho hơn 73.300 lao động, với mức thu nhập bình quân khoảng 5,2 triệu đồng/người/tháng. Đây không chỉ là con số về lao động, mà còn cho thấy sự chuyển biến từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết, hợp tác, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.

Cùng với đó, nguồn lực tài chính dành cho kinh tế hộ cũng đang được quan tâm. Hơn 4.000 hộ nông dân đã được tiếp cận nguồn vốn vay, với tổng dư nợ trên 191 tỷ đồng, góp phần mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư trang thiết bị và nâng cao thu nhập.

Một điểm nhấn khác là chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang tạo ra bước chuyển rõ rệt. Toàn tỉnh hiện có gần 600 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Điều này cho thấy kinh tế nông thôn không còn chỉ dừng ở sản xuất nguyên liệu mà đang chuyển sang làm hàng hóa, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Trong bức tranh chung, nông nghiệp vẫn giữ vai trò nền tảng với mức tăng trưởng đạt khoảng 3,29% năm 2025, tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khu vực nông thôn đang chuyển mình, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sản xuất nông nghiệp mà mở rộng sang dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh.

Anh Dương Văn Trường ở xã Yên Lạc chia sẻ, trước đây gia đình làm nghề nông, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà cuộc sống vẫn khó khăn. Hơn chục năm trước, gia đình quyết định theo nghề mộc truyền thống của làng dù vốn ít, kinh nghiệm hạn chế.

Tuy nhiên, với tính cần cù, chịu khó cùng với bàn tay tài hoa của người dân làng nghề và khối óc không ngừng tìm tòi, sáng tạo, sản phẩm của gia đình làm ra được thị trường đón nhận và tiêu thụ mạnh. Nhờ vậy, doanh thu từ xưởng mộc của gia đình anh Trường không ngừng tăng cao và giải quyết việc làm ổn định cho hàng chục lao động với thu nhập trung bình hơn 10 triệu đồng/người/tháng.

Xưởng mộc của anh Dương Văn Trường, xã Yên Lạc đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình và giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Có thể nói, sự linh hoạt của kinh tế hộ chính là lợi thế nổi bật. Khi thị trường biến động, người dân có thể nhanh chóng thích ứng, chuyển đổi mô hình sản xuất, từ trồng trọt sang chăn nuôi, từ nông nghiệp sang dịch vụ, từ kinh doanh truyền thống sang bán hàng trực tuyến. Đây là yếu tố quan trọng giúp kinh tế nông thôn duy trì được sự ổn định trong bối cảnh nhiều biến động. Từ chỗ là trụ đỡ, khu vực này đang dần trở thành động lực tăng trưởng tại chỗ, góp phần giữ chân lao động, hạn chế tình trạng di cư và tạo ra sự phát triển cân bằng giữa các khu vực.

Tuy nhiên, kinh tế tư nhân nông thôn vẫn đối mặt với nhiều hạn chế. Phần lớn các hộ kinh doanh còn quy mô nhỏ, thiếu vốn, thiếu mặt bằng sản xuất và đặc biệt là hạn chế về kỹ năng quản trị, ứng dụng công nghệ. Việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp vẫn còn chậm, liên kết giữa các hộ còn lỏng lẻo, chưa hình thành được các chuỗi giá trị bền vững. Đây chính là “điểm nghẽn” khiến tiềm năng lớn của khu vực này chưa được khai thác đầy đủ.

Nhìn một cách tổng thể, kinh tế tư nhân nông thôn không còn là “nghề phụ” mà đang trở thành nền tảng của phát triển bền vững. Vấn đề đặt ra không chỉ là khuyến khích mà tạo cơ chế để khu vực này phát triển bài bản hơn. Từ hỗ trợ tiếp cận vốn, đào tạo kỹ năng, đến thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng các mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ.

Với Phú Thọ, đây không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là câu chuyện giữ dân, giữ làng và giữ nhịp phát triển ở khu vực nông thôn. Khi những “cửa hàng nhỏ” được tiếp sức, những mô hình kinh tế gia đình được nâng tầm thì chính những mạch ngầm ấy sẽ hợp thành dòng chảy lớn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương.

Quang Nam