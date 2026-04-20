Chào mừng Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phát huy vai trò cộng đồng doanh nghiệp, tạo động lực đưa Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững

Trong hành trình vươn mình trở thành cực tăng trưởng hàng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, cộng đồng doanh nghiệp Phú Thọ không chỉ là “máy kéo” của nền kinh tế mà còn là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo. Với tinh thần đoàn kết và khát vọng bứt phá, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Đất Tổ đang khẳng định vai trò là nhân tố quyết định, biến những thách thức từ bối cảnh mới thành động lực để xây dựng một Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững và đầy bản sắc.

Từ sức mạnh hợp nhất đến diện mạo mới

Cùng với tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới từ ngày 1/7/2025 với sự lớn mạnh về quy mô, lợi thế, tiềm năng, cùng sự hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ kế thừa và hội tụ đầy đủ, toàn diện tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và đổi mới của doanh nhân, doanh nghiệp 3 địa phương Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình trước đây, kết hợp, bổ sung cho nhau tạo thành chuỗi giá trị liên hoàn, đầy triển vọng và cơ hội cho sự phát triển bứt phá, bền vững.

Những năm qua, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Phú Thọ đã phát huy mạnh mẽ tinh thần năng động, nỗ lực vượt khó để duy trì sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung. Doanh nghiệp không chỉ là lực lượng chủ lực tạo ra của cải vật chất, việc làm, mà còn là nhân tố quan trọng thúc đẩy hội nhập và an sinh xã hội. Những kết quả đó khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân - lực lượng sản xuất vật chất chủ yếu của tỉnh.

Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh của cộng đồng doanh nhân Đất Tổ. Đây là dịp đề ra phương hướng nâng cao hơn nữa vai trò của tổ chức đại diện doanh nghiệp trong giai đoạn hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Cơ hội đan xen thách thức

Giai đoạn phát triển mới mở ra nhiều cơ hội lớn. Tỉnh Phú Thọ đang tập trung triển khai các định hướng phát triển theo quy hoạch, với mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô. Việc đẩy mạnh hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, logistics và cải thiện môi trường đầu tư sẽ tạo không gian phát triển rộng mở.

Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn hiện hữu. Kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro; yêu cầu về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ngày càng cao. Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ và vừa, năng lực tài chính và quản trị còn hạn chế. Thực tế này đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phải chủ động đổi mới, nâng cao nội lực, đồng thời cần sự đồng hành hiệu quả hơn từ phía chính quyền.

Chính quyền đồng hành, doanh nghiệp bứt phá

Chính quyền tỉnh Phú Thọ luôn xác định: “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh”. Trong thời gian tới, UBND tỉnh cam kết thực hiện quyết liệt các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân sản xuất kinh doanh hiệu quả, thành công, góp phần tích cực hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh:

Một là, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách của tỉnh và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, thực thi chính sách; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với phân bổ nguồn lực và có cơ chế kiểm tra, giám sát phù hợp, phát huy hiệu quả tính ưu việt của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, gắn với tăng cường kỷ cương hành chính và kỷ luật thực thi công vụ. Lấy kết quả, sản phẩm công việc là thước đo trình độ cán bộ, lấy sự hài lòng, tín nhiệm của người dân và doanh nghiệp là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành của các sở, ngành, cơ quan và chính quyền địa phương.

Ba là, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại với tầm nhìn dài hạn, bền vững, trong đó trọng tâm là hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt nội vùng, liên vùng, kết nối với các tuyến cao tốc, trung tâm đô thị, công nghiệp; phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng điện, hạ tầng cấp thoát nước; hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu.

Bốn là, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, tôi đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tập trung vào 5 trọng tâm:

Thứ nhất, xây dựng hệ giá trị mang đậm "Bản sắc doanh nghiệp Đất Tổ". Đó là sự kết hợp giữa tinh thần tự lực tự cường của cội nguồn dân tộc với tư duy quản trị hiện đại, liêm chính. Mỗi doanh nhân phải là một đại sứ văn hóa, đưa niềm tự hào Đất Tổ vào từng sản phẩm, dịch vụ.

Thứ hai, thể hiện vai trò tiên phong trong "việc khó, việc lớn", những "bài toán lớn" về chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của tỉnh. Doanh nghiệp phải là chủ thể trực tiếp dẫn dắt quá trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Đây không chỉ là nhiệm vụ kinh tế, mà là mệnh lệnh từ thực tiễn để khẳng định bản lĩnh của người kinh doanh trên vùng đất di sản.

Thứ ba, là cầu nối tin cậy và phản biện sắc sảo. Kịp thời phản ánh khó khăn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và phối hợp hiệu quả trong các đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ tư, thúc đẩy liên kết và hội nhập. Tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp trong tỉnh với các đối tác quốc tế, đặc biệt là sự hợp tác giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thứ năm, hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp dẫn dắt. Phát triển các nhóm doanh nghiệp vừa và lớn đóng vai trò "đầu tàu" trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và kinh tế số.

Với truyền thống quê hương Đất Tổ Hùng Vương, tôi tin tưởng sâu sắc rằng đội ngũ doanh nhân Phú Thọ sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, cùng Đảng bộ và Nhân dân xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững và phồn vinh.

Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh