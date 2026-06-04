Thâm canh chè theo hướng an toàn sinh học

Trước nhu cầu ngày càng cao của thị trường đối với các sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng, việc thâm canh chè theo hướng an toàn sinh học đang trở thành giải pháp hiệu quả được nhiều địa phương và người trồng chè lựa chọn. Không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mô hình này còn góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng, mở ra hướng phát triển bền vững cho ngành chè.

Cây chè từ lâu đã trở thành cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn hộ dân Phú Thọ. Toàn tỉnh hiện có gần 15 nghìn ha chè, năng suất bình quân đạt hơn 136 tạ/ha, sản lượng hằng năm đạt trên 193 nghìn tấn. Những con số này cho thấy cây chè tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng yêu cầu thị trường và phát triển bền vững, ngành chè cần tập trung vào chất lượng thay vì chỉ chú trọng sản lượng.

Những đồi chè xanh tốt ở Minh Đài được chăm sóc bằng phân bón hữu cơ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm.

Những năm gần đây, nhiều hộ trồng chè đã tích cực áp dụng các biện pháp canh tác an toàn sinh học như sử dụng phân bón hữu cơ, phân vi sinh, tăng cường cải tạo đất, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật hóa học, áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ đó, chất lượng chè ngày càng được nâng cao, môi trường sản xuất được cải thiện, đồng thời tạo ra những sản phẩm an toàn, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Tại xã Minh Đài, Cơ sở sản xuất kinh doanh chè Kính Nữ Hoàng Văn là một trong những mô hình tiêu biểu trong việc phát triển chè theo hướng an toàn sinh học. Người đặt nền móng cho thương hiệu này là ông Nguyễn Văn Kính – người đã gần 40 năm gắn bó với cây chè và luôn tìm hướng nâng tầm giá trị sản phẩm quê hương. Ông chủ động tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, nghiên cứu các giống chè mới có năng suất và chất lượng cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Đồng thời, ông mạnh dạn áp dụng quy trình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, từng bước thay đổi tư duy sản xuất từ số lượng sang chất lượng.

Theo ông Kính, muốn có sản phẩm chè ngon trước hết phải chăm sóc tốt ngay từ gốc. Vì vậy, cơ sở luôn chú trọng sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh để cải tạo đất và bổ sung dinh dưỡng cho cây. Việc bón phân được thực hiện cân đối, đúng thời điểm nhằm giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.

Cùng với đó, cơ sở hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Thay vào đó là các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, sử dụng chế phẩm sinh học và các loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ sâu bệnh. Những giải pháp này không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho sản phẩm mà còn góp phần bảo vệ môi trường, duy trì hệ sinh thái tự nhiên trong vùng chè. Với ông Kính, từng búp chè hái về không đơn thuần là một sản phẩm nông nghiệp mà là kết tinh của công sức lao động, sự tỉ mỉ và niềm đam mê. Chính vì vậy, mọi công đoạn từ chăm sóc, thu hái đến chế biến đều được thực hiện cẩn thận nhằm giữ được hương vị đặc trưng của chè Minh Đài.

Nhờ kiên trì theo đuổi hướng đi an toàn, chất lượng, thương hiệu chè Kính Nữ Hoàng Văn ngày càng khẳng định được vị thế trên thị trường. Sản phẩm của cơ sở đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao của tỉnh Phú Thọ, trở thành minh chứng rõ nét cho chất lượng và uy tín của thương hiệu. Hiện nay, mỗi năm cơ sở cung cấp ra thị trường hơn 1 tấn chè khô và khoảng 20 tấn chè tươi các loại, mang lại thu nhập trên 300 triệu đồng. Thành công của mô hình không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn tạo động lực để nhiều hộ dân trong vùng mạnh dạn áp dụng phương thức sản xuất chè an toàn sinh học.

Thực tế cho thấy, thâm canh chè theo hướng an toàn sinh học mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Trước hết là nâng cao chất lượng sản phẩm. Chè được sản xuất theo quy trình an toàn thường có hương vị tự nhiên, màu sắc đẹp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Đây cũng là điều kiện quan trọng để xây dựng thương hiệu, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh đó, việc sử dụng phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học giúp cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu, hạn chế tình trạng thoái hóa đất do lạm dụng phân bón hóa học. Hệ sinh thái trong vùng chè được duy trì ổn định, góp phần bảo vệ nguồn nước và môi trường sống xung quanh.

Theo đồng chí Đặng Nguyễn Trung Vương – Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, để phát triển ngành chè theo hướng bền vững, thời gian qua các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều lớp tập huấn, mô hình trình diễn được triển khai, giúp người dân tiếp cận những phương pháp canh tác tiên tiến, từng bước thay đổi tập quán sản xuất truyền thống. Cùng với đó, tỉnh cũng chú trọng xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, khuyến khích phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ và liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm chè Phú Thọ trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, thâm canh chè đảm bảo an toàn sinh học không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là giải pháp mang tính chiến lược lâu dài. Những mô hình hiệu quả như Cơ sở sản xuất kinh doanh chè Kính Nữ Hoàng Văn đã chứng minh rằng khi người nông dân thay đổi tư duy, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật và đặt chất lượng lên hàng đầu thì cây chè hoàn toàn có thể trở thành cây làm giàu bền vững.

Hoàng Hương