Tam Đảo phát triển kinh tế đa ngành

Sau hợp nhất, Đảng bộ, chính quyền xã Tam Đảo quan tâm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt coi trọng phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân. Xã đang tập trung nguồn lực khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế đa ngành.

Phát huy lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế

Xã Tam Đảo có tổng diện tích tự nhiên khoảng 79,2 km2, dân số gần 35.000 người, trong đó 32,7% đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc Sán Dìu). Nắm bắt những thuận lợi, khó khăn của địa phương, những năm qua, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã luôn quan tâm phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội đến cán bộ, đảng viên và người dân. Đảng ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế, tập trung khai thác tối đa lợi thế khu du lịch Tam Đảo núi, các làng nghề trồng rau, củ, quả gắn với phát triển thương mại - dịch vụ.

Người dân trồng ớt giống mới tại cánh đồng làng Hà, đem lại thu nhập 40-50 triệu đồng/sào/năm.

Trên địa bàn xã hiện có 160 doanh nghiệp, 18 hợp tác xã, gần 1.500 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung chủ yếu ở khu vực Tam Đảo núi và trung tâm xã thuộc khu vực Hợp Châu cũ. Riêng lĩnh vực kinh doanh du lịch, trên địa bàn xã có 138 cơ sở lưu trú với gần 2.500 phòng. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ đã giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động địa phương với mức thu nhập từ 8 - 12 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2025, tổng giá trị sản xuất toàn xã Tam Đảo đạt 5.427 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 2.897 tỷ đồng, chiếm 53,3%; thương mại - dịch vụ đạt 1.865 tỷ đồng, chiếm 34,36%; nông, lâm, thuỷ sản đạt 666 tỷ đồng, chiếm 12%. Xã đã giải quyết việc làm mới cho gần 1.100 lao động.

Sản xuất nông nghiệp, thủy sản được xã xác định vẫn giữ vai trò chủ lực nhằm ổn định an ninh lương thực và an sinh xã hội. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thay đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng tập trung hàng hoá, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đến nay, 100% diện tích được gieo trồng bằng các giống lúa lai năng suất cao; một số vùng đã chuyển đổi cây trồng phù hợp, hình thành vùng chuyên canh rau màu, su su, dược liệu, ba kích... với giá trị đạt bình quân 150-160 triệu đồng/ha.

Trồng rau su su tại làng Hà đem lại giá trị gấp 2-3 lần trồng lúa cho người dân.

Bên cạnh đó, xã khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi quy mô trang trại và hộ gia đình. Đến nay, lĩnh vực chăn nuôi của xã phát triển theo hướng sản xuất tập trung hàng hoá quy mô lớn. Nhiều hộ đã đầu tư chuồng trại, con giống trị giá hàng tỷ đồng. Kinh tế phát triển, người dân có điều kiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác quy hoạch, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng mô hình tuyến đường kiểu mẫu, đường hoa, tường rào xanh được quan tâm, triển khai thực hiện.

Hướng phát triển gia tăng giá trị bền vững

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đảo Trần Đức Tuấn cho biết: Việc sáp nhập hình thành xã Tam Đảo mới mở ra không gian phát triển kinh tế mới, đặc biệt khu du lịch Tam Đảo - một trong 10 địa điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới đưa du lịch trở thành mũi nhọn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 19 chỉ tiêu (năm 2026 bổ sung thêm 3 chỉ tiêu: thu hút đầu tư 1 cụm công nghiệp và 1 sân golf, duy trì độ che phủ rừng trên 55%, doanh thu du lịch tăng trung bình 10%/năm); tăng trưởng GRDP từ 8 -10%/năm, đến năm 2030 trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Để đạt được mục tiêu trên, bên cạnh du lịch, xã tập trung phát triển công nghiệp - xây dựng và tiểu thủ công nghiệp theo hướng bền vững, phù hợp với điều kiện. Khuyến khích và tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, liên doanh, liên kết sản xuất; mở rộng quy mô, hình thức tổ chức các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, hộ gia đình và doanh nghiệp tư nhân. Tăng cường ứng dụng công nghệ, cải tiến mẫu mã để nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh và tiêu thụ sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Hương, thôn Đồng Sinh trồng nho Hạ Đen xen rau má dưới gốc phục vụ du lịch trải nghiệm, tạo việc làm cho 5 lao động, giá trị thu nhập từ 150-160 triệu đồng/ha.

Cùng với đó, xã tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao; nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả; quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp và vùng cây ăn quả hàng hóa tập trung cùng cây đặc sản, cây dược liệu. Tăng cường kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp để thu hút đầu tư; chú trọng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng hiện đại, nhất là giao thông, trường học, thủy lợi, hạ tầng số; xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Xuân Hùng