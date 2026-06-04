Giá vàng hôm nay (4-6): Trượt dốc dài

Giá vàng hôm nay (4-6): Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục trượt dốc khi liên tiếp giảm mạnh trong hai ngày liên tiếp. Giá vàng miếng SJC mua vào hiện ở mức 154 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay (4-6) đồng loạt giảm ở các thương hiệu, với mức giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với rạng sáng qua.

Cụ thể, vàng miếng thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI cùng mua vào 154 triệu đồng/lượng; bán ra 157 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng miếng thương hiệu Phú Quý mua vào 154 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng qua; bán ra 157 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc rạng sáng 4-6 như sau:

Vàng miếng Rạng sáng 3-6 Rạng sáng 4-6 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 154,5 157,5 154 157 -500 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 154,5 157,5 154 157 -500 -500 DOJI 154,5 157,5 154 157 -500 -500 PNJ 154,5 157,5 154 157 -500 -500 Phú Quý 154,2 157,5 154 157 -200 -500

Giá vàng hôm nay (4-6): Trượt dốc dài. Ảnh minh họa: baodautu.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay (4-6) đồng loạt giảm so với sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 153,8 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 156,8 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 152,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ giao dịch ở mức 154 triệu đồng/lượng mua vào và 157 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giao dịch ở mức 154 triệu đồng/lượng mua vào và 157 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn trong nước cập nhật lúc rạng sáng 4-6 như sau:

Vàng nhẫn Rạng sáng 3-6 Rạng sáng 4-6 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 154,3 157,3 153,8 156,8 -500 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 153 - 152,5 - -500 - DOJI 154,5 157,5 154 157 -500 -500 PNJ 154,5 157,5 154 157 -500 -500 Phú Quý 154,2 157,2 154 157 -200 -200

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới hôm nay được giao dịch ở mức 4.430,9 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung có giảm 1,25% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 56,22 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.430,9 USD/ounce (tương đương 141,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 15,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay được giao dịch ở mức 4.430,9 USD/ounce. Ảnh minh họa: observervoice.com

Giá vàng giảm vào thứ Tư, chịu áp lực từ các dự báo cho rằng lạm phát do xung đột gây ra sẽ giữ lãi suất ở mức cao, trong khi các nhà đầu tư vẫn tập trung vào các diễn biến ở Trung Đông và các dữ liệu kinh tế sắp được công bố. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,9% xuống còn 4.480,50 USD/ounce.

Tình hình xung đột ở vùng Vịnh lại leo thang. Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Kuwait đã làm hư hại sân bay và làm hàng chục người bị thương, trong khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công gần eo biển Hormuz. Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh cho thấy rất ít dấu hiệu tiến triển. “Hoạt động giao dịch vàng phần lớn bị chi phối bởi sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran”, David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết.

Theo ông Meger, khi xung đột leo thang, giá năng lượng tăng cao sẽ làm gia tăng lạm phát. Điều này có thể dẫn đến lãi suất cao hơn, làm tăng thêm sức mạnh của đồng USD và gia tăng áp lực giảm giá đối với vàng.

Giá dầu tăng, trong khi chỉ số đồng USD tăng phiên thứ ba liên tiếp. Đồng USD mạnh hơn khiến kim loại định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Trước đó, ngày 2-6, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cam kết sẽ duy trì “những truyền thống tốt đẹp nhất của Fed” trong tuyên bố khai mạc nhiệm kỳ bốn năm của mình, đồng thời hứa sẽ xem xét kỹ lưỡng các thay đổi tiềm năng. Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, Beth Hammack, cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể phải tăng lãi suất sớm nếu áp lực lạm phát hiện tại tiếp tục gia tăng.

Báo cáo việc làm quốc gia của ADP cho thấy, số lượng việc làm được tạo ra trong khu vực tư nhân của Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng Năm. Các nhà tuyển dụng tư nhân đã tạo thêm 122.000 việc làm trong tháng 5, vượt xa mức dự báo 110.000 và là con số tăng trưởng mạnh nhất theo số liệu của ADP trong 16 tháng. Chỉ số PMI dịch vụ ISM tăng lên 54,5 trong tháng 5 từ mức 53,6 trong tháng 4.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo việc làm dự kiến vào thứ Sáu, để đánh giá hướng đi của chính sách tiền tệ của Fed. Mặc dù vàng theo truyền thống được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng nó có xu hướng mất đi sức hấp dẫn khi là một tài sản không sinh lời trong môi trường lãi suất cao.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2,82 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,907 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2,368 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,397 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 2,369 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,403 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 74,78 USD/ounce; giảm 0,22 USD.

Theo qdnd.vn