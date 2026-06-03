Minh Hòa bứt phá trong chặng đường tăng trưởng kinh tế mới

Trong giai đoạn phát triển mới, xã Minh Hòa đang chuyển mình mạnh mẽ với quyết tâm chính trị cao độ nhằm hiện thực hóa mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai con số theo tinh thần Chương trình hành động số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Gam màu sáng từ những con số biết nói, những công trình hạ tầng rộn rã tiếng máy thi công và sự đồng thuận, chung sức của lòng dân đang tạo nên một diện mạo mới đầy sức sống cho vùng đất giàu truyền thống cách mạng này.

Lãnh đạo xã Minh Hòa kiểm tra mô hình trồng chè phát triển kinh tế tại địa phương.

Để mở đường cho những bước tiến dài, Đảng ủy xã Minh Hòa đã bám sát các chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Công tác quán triệt và phổ biến văn bản được triển khai sâu rộng đến từng chi bộ, khu dân cư, tạo nên luồng sinh khí mới trong tư duy và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

Địa phương cũng đã xây dựng các chương trình hành động cụ thể, quyết liệt: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu chính là đòn bẩy thúc đẩy bộ máy hành chính cơ sở vận hành trơn tru, không né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm.

Từ quyết tâm đó, những kết quả bước đầu mà Minh Hòa đạt được rất đáng khích lệ. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn năm 2025 ước đạt 1.485 tỷ đồng, đã đạt và vượt xa dự toán được giao. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 27,5 tỷ đồng, bằng 125,5% dự toán; thu nhập bình quân đầu người là 45 triệu đồng/người/năm, đạt 108,4% kế hoạch...

Cơ cấu kinh tế dịch chuyển tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp để nhường chỗ cho các nhóm ngành dịch vụ, thương mại và tiểu thủ công nghiệp phát triển sôi động.

Lãnh đạo xã Minh Hòa kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai.

Trên những cánh đồng trù phú, nông nghiệp Minh Hòa đang tiến mạnh sang hướng sản xuất hàng hóa. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các loại giống mới giúp năng suất cây trồng liên tục tăng lên. Địa phương tập trung phát triển mạnh mẽ kinh tế đồi rừng bền vững, chú trọng những sản phẩm thế mạnh quê hương mang thương hiệu OCOP.

Những thức quà đượm vị đất tình người như: Chè xanh Ngọc Lập, Thịt chua vị tỏi ớt, Thịt lợn bản địa hay Bánh nẳng Phục Cổ... không chỉ xuất hiện trong mâm cơm gia đình mà đã theo những chuyến xe đi tới muôn nơi nhờ các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm năng động trên môi trường số.

Song song với nông nghiệp, hạ tầng công nghiệp của xã cũng đón nhận những tín hiệu vui đầy hứa hẹn. Quy hoạch Cụm công nghiệp Ngọc Đồng với quy mô 75ha đang được triển khai, tích cực mời gọi các nhà đầu tư lớn có công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường.

Phấn đấu đến năm 2030 phát triển số lượng doanh nghiệp từ 29 lên 34 doanh nghiệp. Sự hiện diện ngày một đông đảo của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hàng trăm hộ kinh doanh cá thể đã thổi luồng gió mới, giải quyết việc làm tại chỗ cho lượng lớn lao động địa phương, bồi đắp nguồn lực dồi dào cho nền kinh tế.

Các em học sinh tìm hiểu thông tin việc làm, định hướng nghề nghiệp thông qua Sàn giao dịch việc làm được tổ chức tại địa phương.

Đến Minh Hòa hôm nay, ai cũng ngỡ ngàng trước những đổi thay của hạ tầng nông thôn. Những con đường đất gồ ghề, lầy lội khi xưa nay đã được thay thế bằng những dải bê tông, thảm nhựa phẳng phiu, kiên cố, kết nối thông suốt từ trung tâm xã đến từng ngõ xóm.

Đêm về, những ánh đèn năng lượng mặt trời tỏa sáng dọc các tuyến đường quê, đem lại sự bình yên cho các khu dân cư. Các nhà văn hóa được xây dựng khang trang, rộn rã tiếng cười vui, tiếng loa phát thanh mang thông tin thời sự đến với mọi nhà.

Để có được mặt bằng sạch cho các dự án trọng điểm như hạng mục ống nước thuộc hồ chứa nước Thục Luyện hay nâng cấp lưới điện, hàng trăm hộ dân đã đồng thuận, tự nguyện bàn giao đất đai mà không một chút đắn đo, so bì quyền lợi. Lòng dân hòa quyện cùng ý Đảng, tạo thành khối đại đoàn kết bền vững thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao sớm cán đích.

Nhân dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Minh Hòa.

Chủ tịch UBND xã Lê Trọng Quảng chia sẻ: Một điểm sáng không thể không nhắc tới chính là sự đột phá trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Chính quyền xã Minh Hòa đã ứng dụng triệt để văn bản điện tử, chữ ký số toàn trình, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch giải quyết thủ tục. Sự hài lòng, tin tưởng thể hiện rõ qua số điểm đánh giá tuyệt đối từ các tổ chức và người dân đối với thái độ chuyên nghiệp, mẫn cán của đội ngũ cán bộ cơ sở. Xã còn triển khai phong trào bồi dưỡng kỹ năng số, hỗ trợ hộ kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt, biến công nghệ thành công cụ hữu hiệu phục vụ đời sống hằng ngày.

Chặng đường phía trước còn nhiều mục tiêu lớn phải chinh phục, song với những nền tảng vững chắc đã xây dựng cùng sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ và Nhân dân, tin tưởng rằng, xã Minh Hòa sẽ bứt phá mạnh mẽ, đạt mức tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Lê Hoàng