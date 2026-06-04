Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo bảo vệ an toàn hồ đập với phương châm “4 tại chỗ”

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn hồ đập, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo đã xây dựng phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý các tình huống nhằm bảo đảm an toàn công trình khi xảy ra mưa lũ lớn.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo hiện được giao quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi gồm 23 hồ chứa, trong đó có 7 hồ lớn và vừa; 19 đập dâng ngang sông, suối; 29 trạm bơm tưới; 1 trạm bơm tiêu; hơn 192,5 km kênh tưới và 181,5 km kênh tiêu, phục vụ tưới tiêu cho gần 6.200 ha đất sản xuất mỗi vụ thuộc địa bàn 18 xã các huyện Tam Đảo, Tam Dương và Bình Xuyên cũ.

Đây là khu vực có địa hình đồi núi, độ dốc lớn, xen kẽ nhiều vùng trũng thấp, khi xảy ra mưa lớn kéo dài dễ phát sinh lũ ống, ngập úng, sạt lở đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hồ đập, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Hồ Đồng Mỏ thường xuyên bị đùn sủi thân đập đã được gia cố an toàn.

Để chủ động bảo vệ an toàn công trình và ứng phó hiệu quả với các tình huống bất thường trong mùa mưa bão, ngay từ đầu tháng 4/2026, Công ty đã xây dựng kế hoạch, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN; phối hợp với Phòng Kinh tế các xã Tam Đảo, Bình Xuyên, Bình Tuyền chuẩn bị lực lượng, phương tiện tại chỗ; thành lập các đội cơ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Đến cuối tháng 5, Công ty đã hoàn thành việc kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN từ Công ty đến các xí nghiệp, trạm bơm. Đồng thời, chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương trên địa bàn phục vụ cấp nước như Tam Đảo, Bình Xuyên, Bình Tuyền, Đại Đình để thống nhất các giải pháp ứng phó khi xảy ra mưa lũ, ngập úng. Các đơn vị trực thuộc, trạm bơm, xí nghiệp và hợp tác xã dịch vụ thủy lợi được chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với địa phương, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư và phương tiện tại các công trình trọng điểm, khu vực có nguy cơ mất an toàn hoặc thường xuyên ngập úng để sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra.

Đến nay, Công ty đã bố trí 8 kho vật tư, phương tiện và thiết bị phục vụ công tác PCTT&TKCN với hơn 1.100 m3 đá hộc, gần 100 m3 đá dăm, cát, sỏi cùng 63.600 bao tải được dự trữ tại các hồ Làng Hà, Xạ Hương, Vĩnh Thành, Thanh Lanh, Bản Long và Đồng Mỏ.

Bên cạnh đó, Công ty còn chuẩn bị gần 200 rọ thép, 10 xe rùa, hàng trăm cuốc, xẻng, đèn pin, áo mưa; hàng chục máy phát điện công suất từ 1 - 15 kW, hàng nghìn lít nhiên liệu cùng nhiều trang thiết bị bảo hộ lao động phục vụ công tác ứng cứu khi cần thiết.

Hồ Xạ Hương có vai trò quan trọng điều tiết khi có mưa lũ lớn được Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo quan tâm bảo vệ.

Ngoài ra, Công ty đã tham mưu, phối hợp với các địa phương chuẩn bị lực lượng khoảng 1.500 người tại các vùng trũng thấp có nguy cơ ngập úng cao; dự trữ 5.000 bao tải cùng cọc tre, phên tre, rong tre và các vật tư cần thiết để sẵn sàng ứng cứu công trình khi có lệnh huy động.

Công ty thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật kiểm tra các hồ chứa trọng điểm như Xạ Hương, Thanh Lanh, Làng Hà, Vĩnh Thành, Phân Lân và Bản Long nhằm kịp thời phát hiện hiện tượng rò rỉ, thẩm lậu thân đập, xử lý tổ mối và các nguy cơ mất an toàn khác. Rà soát hệ thống cống, cửa van xả lũ; gia cố các đoạn kênh yếu, xuống cấp có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão. Bộ phận chuyên môn thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, lượng mưa và mực nước hồ chứa trên website của công ty hàng ngày để chủ động điều tiết nguồn nước, bảo đảm an toàn công trình.

Với phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh” và nguyên tắc “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ), Công ty đã xây dựng phương án cụ thể cho từng hồ, đập, đặc biệt là các hồ lớn như: Xạ Hương, Vĩnh Thành, Làng Hà, Thanh Lanh, Bản Long. Các trạm bơm, xí nghiệp được yêu cầu thường xuyên kiểm tra hệ thống kênh mương, xử lý kịp thời các vị trí sạt lở, xuống cấp.

Hồ Bản Long có vai trò quan trọng điều tiết nước tưới và khi có mưa lũ lớn.

Ông Nguyễn Thanh Hòa - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo cho biết: Trên cơ sở đánh giá đầy đủ những thuận lợi và khó khăn, Công ty đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh các giải pháp bảo đảm an toàn hồ, đập; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát các khu vực xung yếu, xây dựng phương án ứng phó phù hợp với từng tình huống thiên tai.

Khi xảy ra mưa bão lớn, Công ty sẽ huy động 100% cán bộ, công nhân viên tham gia trực PCTT&TKCN; các thành viên Ban Chỉ huy có mặt tại địa bàn được phân công. Đồng thời, tăng cường cán bộ kỹ thuật từ các đơn vị trực thuộc đến hỗ trợ công tác phòng, chống thiên tai tại các hồ chứa lớn như: Vĩnh Thành, Đồng Mỏ, Làng Hà, Xạ Hương, Bản Long, Thanh Lanh và đập Phân Lân. Mỗi cán bộ, nhân viên được giao phụ trách cụ thể từng công trình nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố phát sinh.

Công ty cũng tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống các khu vực trũng thấp để kiểm tra, rà soát hệ thống công trình và xây dựng phương án xử lý sự cố, góp phần bảo đảm an toàn hồ đập, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Xuân Hùng