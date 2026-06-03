Giải ngân 1,3 tỷ đồng cho vay theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động sau cai nghiện ma túy, sau gần một tháng triển khai (từ 3/5-31/5), tỉnh Phú Thọ có 8 khách hàng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, với tổng doanh số cho vay đạt 1,3 tỷ đồng. Các khoản vay chủ yếu tập trung ở nhóm cho vay trung hạn và dài hạn nhằm hỗ trợ người vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và ổn định cuộc sống.

Một số đơn vị có kết quả giải ngân tích cực như: Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Sông Lô đạt 600 triệu đồng với 3 khách hàng vay vốn; Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Lâm Thao đạt 200 triệu đồng; Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Hạ Hòa, Tân Sơn và Yên Thủy mỗi đơn vị đạt 100 triệu đồng.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Sông Lô giải ngân cho vay đối với hộ gia đình có người thân sau cai nghiện ma tuý ở xã Tam Sơn.

Việc triển khai chương trình cho vay theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg có ý nghĩa thiết thực trong hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, tạo sinh kế bền vững, hạn chế nguy cơ tái nghiện và góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Nguồn vốn tín dụng chính sách cũng tiếp tục khẳng định vai trò là “điểm tựa” giúp các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh mạnh dạn đầu tư, mở rộng việc làm, ổn định thu nhập và phát triển kinh tế địa phương.

Hồng Nhung