Công bố quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp xã Tam Hồng

Chiều 3/6, UBND xã Tam Hồng tổ chức công bố quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo một số xã thuộc khu vực Vĩnh Phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Tam Hồng.

Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Tam Hồng đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Toàn xã hiện có trên 270 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đóng góp thu ngân sách và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo xã Tam Hồng trao quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp xã.

Việc thành lập Hội Doanh nghiệp xã Tam Hồng không chỉ đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp mà còn là dấu mốc quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, kết nối các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để cùng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác phát triển và đồng hành với địa phương trong quá trình xây dựng và phát triển. Hội là tổ chức xã hội, nghề nghiệp hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, phi lợi nhuận, nhằm mục tiêu đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và lãnh đạo xã chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Tam Hồng.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo xã Tam Hồng bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và khát vọng phát triển, Hội Doanh nghiệp xã Tam Hồng sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, trở thành mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp, là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền địa phương; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và xây dựng xã Tam Hồng ngày càng phát triển toàn diện.

Lãnh đạo xã cũng khẳng định cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi; thường xuyên lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh công khai, minh bạch, bình đẳng và thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Lãnh đạo UBND xã Tam Hồng phát biểu chúc mừng Hội doanh nghiệp.

Tại hội nghị, UBND xã đã công bố quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp xã Tam Hồng. Theo đó, Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Tam Hồng nhiệm kỳ 2026 -2031 gồm 27 ông, bà. Ông Chu Văn Soát - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng không nung Quang Vinh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Hà Giang - Đức Thiện