5 thực phẩm ăn sáng giúp tăng cường trí nhớ, tốt cho não bộ

Bữa sáng không chỉ cung cấp năng lượng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trí nhớ và khả năng tập trung. Một số thực phẩm giàu dưỡng chất có thể hỗ trợ chức năng não, ổn định tâm trạng và duy trì hiệu suất nhận thức trong ngày.

1. Vai trò của bữa sáng đối với hoạt động não bộ

Sau một đêm dài không nạp năng lượng, não bộ bước vào trạng thái “thiếu nhiên liệu”. Đây là cơ quan tiêu thụ khoảng 20% tổng năng lượng của cơ thể, dù chỉ chiếm khoảng 2% trọng lượng. Vì vậy, bữa sáng đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết lập hoạt động của hệ thần kinh trung ương.

Chất lượng bữa sáng quan trọng hơn việc “có ăn hay không”. Những thực phẩm nhiều đường tinh luyện hoặc chế biến sẵn có thể gây dao động đường huyết, làm giảm khả năng tập trung, thậm chí ảnh hưởng tiêu cực đến trí nhớ. Ngược lại, thực phẩm giàu chất béo lành mạnh, protein, vitamin và các chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ chức năng nhận thức rõ rệt.

2. Thực phẩm nên ăn vào bữa sáng

Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm được các nghiên cứu gần đây ghi nhận có lợi cho não bộ khi sử dụng vào bữa sáng:

2.1. Quả óc chó tốt cho não bộ

Quả óc chó là nguồn cung cấp dồi dào axit béo omega-3, đặc biệt là alpha-linolenic acid (ALA), một thành phần quan trọng trong cấu trúc màng tế bào thần kinh. Một nghiên cứu năm 2025 cho thấy, người trẻ trưởng thành sử dụng bữa sáng có bổ sung quả óc chó, có phản ứng nhanh hơn và khả năng ghi nhớ tốt hơn so với nhóm không sử dụng. Điều này cho thấy tác động ngắn hạn nhưng rõ rệt của loại hạt này đối với hiệu suất nhận thức.

Ngoài omega-3, quả óc chó còn chứa polyphenol – hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào não khỏi stress oxy hóa, một yếu tố liên quan đến suy giảm nhận thức theo tuổi.

Cách sử dụng: Có thể thêm một nắm nhỏ vào cháo yến mạch, sữa chua hoặc ngũ cốc nguyên hạt để tăng giá trị dinh dưỡng cho bữa sáng.

2.2. Quả việt quất

Quả việt quất giàu anthocyanin – một nhóm flavonoid có tác dụng chống viêm và bảo vệ tế bào thần kinh. Đây là một trong những loại trái cây được nghiên cứu nhiều nhất liên quan đến sức khỏe não bộ. Một tổng quan năm 2024 trên 13 nghiên cứu cho thấy trẻ em có cải thiện khả năng ghi nhớ trong vòng 6 giờ sau khi ăn việt quất. Ở người lớn tuổi, việc sử dụng thường xuyên loại quả này giúp cải thiện trí nhớ theo từng sự kiện và làm chậm tiến triển suy giảm nhận thức nhẹ. Cơ chế được cho là liên quan đến việc cải thiện lưu thông máu não và giảm stress oxy hóa.

Cách sử dụng: Ăn trực tiếp, thêm vào sinh tố, sữa chua hoặc kết hợp với ngũ cốc nguyên hạt.

2.3. Trứng

Trứng là thực phẩm quen thuộc trong bữa sáng, đồng thời là nguồn cung cấp choline dồi dào. Đây là tiền chất của acetylcholine – một chất dẫn truyền thần kinh liên quan trực tiếp đến trí nhớ và khả năng học tập. Một thử nghiệm ngẫu nhiên năm 2023 cho thấy, bổ sung khoảng 300 mg choline mỗi ngày từ trứng trong 12 tuần giúp cải thiện trí nhớ ngôn ngữ. Một phân tích tổng hợp năm 2025 cũng ghi nhận việc ăn khoảng 1 quả trứng mỗi ngày có thể cải thiện tốc độ xử lý thông tin và khả năng diễn đạt.

Ngoài choline, trứng còn chứa DHA, lutein, vitamin nhóm B và protein chất lượng cao – đều là các thành phần quan trọng đối với sự phát triển và duy trì chức năng não bộ.

Lưu ý: Người có bệnh lý tim mạch hoặc rối loạn lipid máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng trứng phù hợp.

2.4. Nấm

Nấm không chỉ là thực phẩm giàu dinh dưỡng mà còn có lợi cho sức khỏe thần kinh. Một nghiên cứu năm 2026 cho thấy việc tiêu thụ lượng nấm tương đương 1 cốc mỗi ngày giúp giảm mệt mỏi tinh thần và cải thiện tâm trạng trong khoảng 6 giờ sau ăn.

Nấm chứa ergothioneine – một chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương. Ngoài ra, nấm còn cung cấp vitamin nhóm B, giúp hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và duy trì hoạt động của hệ thần kinh. Một nghiên cứu theo dõi dài hạn trong 18 năm cho thấy những người ăn nấm thường xuyên có chức năng nhận thức tốt hơn so với người ít sử dụng.

Cách sử dụng: Xào nhẹ với dầu ô liu, thêm vào trứng, cháo hoặc bánh mì nguyên cám để tạo bữa sáng cân đối.

2.5. Quả bơ

Quả bơ là nguồn cung cấp lutein – một chất chống oxy hóa có vai trò trong bảo vệ tế bào thần kinh và cải thiện chức năng nhận thức. Một thử nghiệm đối chứng cho thấy người lớn tuổi ăn một quả bơ mỗi ngày trong 6 tháng có sự gia tăng nồng độ lutein trong cơ thể, đồng thời cải thiện trí nhớ làm việc, khả năng tập trung và giải quyết vấn đề.

Bơ cũng giàu chất béo không bão hòa đơn và chất xơ, giúp ổn định đường huyết và hỗ trợ tuần hoàn máu. Việc duy trì lượng đường huyết ổn định là yếu tố quan trọng giúp não hoạt động hiệu quả và giảm tình trạng “sương mù não” vào buổi sáng.

Cách sử dụng: Ăn cùng bánh mì nguyên cám, kết hợp với trứng hoặc làm sinh tố.

Quả bơ giúp não hoạt động hiệu quả vào buổi sáng.

3. Lưu ý khi xây dựng bữa sáng tốt cho não bộ

Để tối ưu hóa lợi ích đối với chức năng nhận thức, bữa sáng cần đảm bảo các nguyên tắc:

Kết hợp đủ 3 nhóm chất: Protein, chất béo lành mạnh và carbohydrate phức hợp. Hạn chế đường tinh luyện và thực phẩm chế biến sẵn. Bổ sung chất chống oxy hóa từ trái cây và rau. Uống đủ nước để hỗ trợ tuần hoàn và hoạt động não...

Ngoài ra, chế độ ăn chỉ là một phần trong chiến lược bảo vệ não bộ. Ngủ đủ giấc, vận động thể lực và kiểm soát stress cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe thần kinh lâu dài.

Lựa chọn thực phẩm cho bữa sáng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trí nhớ, khả năng tập trung và hiệu suất làm việc trong ngày. Các thực phẩm như quả óc chó, việt quất, trứng, nấm và bơ đều cung cấp những dưỡng chất thiết yếu giúp não bộ hoạt động hiệu quả. Việc duy trì thói quen ăn sáng khoa học là bước đơn giản nhưng có ý nghĩa trong bảo vệ sức khỏe não bộ lâu dài.

Theo suckhoedoisong.vn