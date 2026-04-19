Giá cả thị trường ngày 19/4/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo nếp nương Tây Bắc
45.000 đồng/kg
2
Bí phấn thơm
28.000 đồng/kg
3
Khoai sâm đất
33.000 đồng/kg
4
Thịt sườn thăn (sườn non)
144.000 đồng/500g
5
Má đùi gà
48.000 đồng/500g
6
Gạo ST25 vinaseed túi 3kg
94.900 đồng/túi
7
Bia Heineken 330ml thùng 24 lon
445.000 đồng/thùng
8
Pepsi không calo 330ml thùng 24 lon
184.000 đồng/thùng
9
Nước lau sàn hương Lily chai 1 lít
32.400 đồng/chai
10
Nước xả vải Downy hương đam mê túi 3,5 lít
235.000 đồng/túi
11
Táo Envy Mỹ size 88-100
189.000 đồng/kg
12
Dầu ăn Neptune Light 5L
269.000 đồng/chai 5 lít
13
Trứng gà ta
50.000 đồng/chục
14
Bánh gạo vị bò nướng One-One gói 150g
33.000 đồng/gói
Kết Đoàn
