Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026: Vòng địa phương Phú Thọ

Chiều 18/4, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ tổ chức Vòng đối thoại địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 - Phiên đối thoại tỉnh Phú Thọ. Tham dự có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố trong cả nước và hơn 200 đại biểu là doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại diễn đàn.

VPSF là hoạt động đối thoại chính sách trọng điểm do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức nhằm tạo lập không gian đối thoại thực chất, đa chiều giữa doanh nghiệp tư nhân và chính quyền các cấp; thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển năng động, hiệu quả và bền vững - xứng đáng là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước.

VPSF 2026 đã chính thức trở lại với chủ đề xuyên suốt “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”. Tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy kiến nghị, tháo gỡ khó khăn sang mô hình đồng kiến tạo chính sách.

Chương trình bám sát và hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và một loạt nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị ban hành trước đó, trong đó tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Các đại biểu trao đổi những thông tin quan trọng về các cơ chế chính sách mới tại diễn đàn.

Diễn đàn VPSF được tổ chức với 3 phiên đối thoại gồm: phần tham luận, đối thoại trực tiếp và đối thoại mở. Các đại biểu đã trình bày tham luận với các nội dung quan trọng như: Hợp lực công - tư trong chiến lược phát triển hạ tầng logistics; nông nghiệp sinh thái - du lịch trải nghiệm gắn với sản phẩm OCOP; chuyển đổi xanh - phát huy lợi thế cốt lõi về du lịch, văn hoá, nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao của vùng Đất Tổ - Góc nhìn từ cộng đồng doanh nghiệp...

Đồng thời, tập trung thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thành lập, duy trì và phát triển doanh nghiệp. Trong phần đối thoại trực tiếp và đối thoại mở, đại diện các doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất với đại diện lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương và các chuyên gia nhằm góp phần hoàn thiện chính sách và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân tại tỉnh Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung.

Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu biểu dương, ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trong việc chuẩn bị và tổ chức diễn đàn.

Tỉnh Phú Thọ luôn xác định doanh nghiệp, doanh nhân và khu vực kinh tế tư nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, tỉnh Phú Thọ luôn nhất quán quan điểm: chính quyền phải thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68 cùng các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân; tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành đối với khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Đẩy mạnh đột phá thể chế ở địa phương, nhất là rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền. Nâng cao hiệu quả hợp lực công - tư, xây dựng mối quan hệ gắn bó, tin cậy, đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Tăng cường đối thoại định kỳ, đối thoại chuyên đề, phát huy vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp, hội doanh nhân trong tập hợp ý kiến, phản biện chính sách và kết nối phát triển.

Đồng chí cũng lưu ý cần quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển khoa học công nghệ và nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh.

Đại diện các doanh nghiệp kiến nghị, đề xuất một số nội dung tại diễn đàn.

Từ đó, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thực sự công khai, minh bạch, ổn định, an toàn và thân thiện, để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài, mở rộng sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh.

Đức Anh