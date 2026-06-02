Hướng đi hiệu quả từ mô hình “một vụ lúa, một vụ cá”

Nhằm tận dụng diện tích mặt nước những khu vực đồng trũng, có nước, UBND xã Xuân Lũng đã triển khai xây dựng mô hình “ một vụ lúa, một vụ cá” nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trên cùng một diện tích canh tác.

Mô hình đã được triển khai trên diện tích gần 2 ha tại những khu đồng thấp trũng, thường xuyên gặp khó khăn trong sản xuất lúa hai vụ.

Để triển khai mô hình, địa phương đã thả gần 4 tạ cá giống các loại như cá chép, cá trắm, cá trôi trắng..., mở đầu cho vụ nuôi thủy sản theo hướng tận dụng lợi thế tự nhiên và đa dạng hóa đối tượng sản xuất.

Thực tế cho thấy, tại nhiều địa phương, mô hình “1 vụ lúa - 1 vụ cá” là giải pháp sản xuất đã được thực tiễn chứng minh mang lại hiệu quả kinh tế cao đối với những chân ruộng khó chủ động tiêu thoát nước. Sau khi thu hoạch lúa chiêm xuân, người dân tận dụng mặt nước trên đồng ruộng để nuôi thủy sản, qua đó nâng cao hệ số sử dụng đất, tăng giá trị thu nhập trên cùng đơn vị diện tích.

Việc nuôi cá trong môi trường tự nhiên giúp tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, giảm chi phí đầu tư, hạn chế sử dụng hóa chất trong sản xuất, góp phần cải tạo hệ sinh thái đồng ruộng và bảo vệ môi trường.

Việc triển khai và nhân rộng mô hình không chỉ tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho nông dân mà còn là một trong những giải pháp cụ thể thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát huy lợi thế từng vùng sản xuất, thích ứng với điều kiện thực tế của địa phương.

Theo UBND xã Xuân Lũng, thời gian tới, Hội Nông dân xã phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật, vận động hội viên và Nhân dân mở rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Minh Tự