Bảo vệ cây trồng trước thời tiết cực đoan

Những ngày gần đây, thời tiết diễn biến bất thường theo hướng cực đoan, nắng nóng kèm nhiệt độ cao kéo dài. Đồng thời lại có mưa lớn khiến nhiệt độ có sự chênh lệch cao, đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự sinh trưởng của các loại cây trồng. Bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đã chủ động nhiều biện pháp để ứng phó với tình hình bất thường của thời tiết.

Bà con nông dân vùng rau an toàn Tứ Xã, xã Phùng Nguyên chủ động tưới nước chống nắng nóng cho cây trồng.

Dù mới hơn 5h sáng nhưng ông Chử Đức Tuân ở làng Tứ Xã, xã Phùng Nguyên đã tất bật bơm nước tưới cho hơn 5 sào rau an toàn của gia đình. Ông Tuân chia sẻ: Mấy ngày nay, trời nắng nóng, nhiệt độ cao khiến cho nước tưới bị bốc hơi nhanh. Nếu như trước đây, hầu như chúng tôi chỉ tưới 1 lần vào chiều tối hoặc sáng sớm thì nay phải tưới 2 lần/ngày. Ngoài ra cũng phải che phủ thêm lưới đen hạn chế nắng rọi trực tiếp vào rau, đặc biệt là rau ăn lá khiến rau bị cháy, ảnh hưởng đến mẫu mã.

Hiện nay, thời tiết nắng nóng kéo dài, nền nhiệt độ tăng cao đang ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển của nhiều loại cây trồng. Tình trạng khô hạn, thiếu nước, đất nhanh mất độ ẩm có thể làm cây sinh trưởng chậm, cháy lá, rụng hoa, quả non và tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh gây hại.

Để bảo vệ sản xuất, theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, đối với các loại cây màu, cây rau và cây ăn quả, người dân cần duy trì độ ẩm hợp lý cho đất bằng cách tưới nước đầy đủ vào sáng sớm hoặc chiều mát để hạn chế bốc hơi nước và tránh gây sốc nhiệt cho cây. Không nên tưới nước vào thời điểm nắng nóng gay gắt giữa trưa.

Bên cạnh đó, bà con nên sử dụng rơm rạ, cỏ khô hoặc các vật liệu hữu cơ để phủ gốc, giúp giữ ẩm cho đất, hạn chế cỏ dại và giảm nhiệt độ bề mặt đất trong những ngày nắng nóng kéo dài. Đồng thời dựng giàn che cho các loại rau màu và cây non giúp bảo vệ cây khỏi ánh nắng gay gắt. Đối với cây ăn quả, cần tỉa cành, tạo tán hợp lý để vườn cây thông thoáng, giảm thoát hơi nước và hạn chế sâu bệnh phát sinh.

Để ứng phó với tình hình mưa lớn, giông bão, ngay sau mưa, bà con cũng cần chủ động kiểm tra diện tích gieo trồng, tạo rãnh thoát nước kịp thời tránh bị úng nước khiến cho hoa màu bị thối rễ, thối nhũn do mưa và nhiệt độ cao xảy ra cùng thời điểm.

Người dân cũng cần sử dụng phân bón hợp lý, cân đối giữa các loại dinh dưỡng; tăng cường sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh để cải tạo đất, giúp cây tăng khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết bất lợi. Trong thời điểm nắng nóng, không nên bón quá nhiều phân đạm vì dễ làm cây bị cháy lá, héo rũ.

Ngoài ra, cần thường xuyên kiểm tra vườn cây để phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh gây hại như sâu ăn lá, nhện đỏ, rệp sáp, nấm bệnh... nhằm có biện pháp xử lý kịp thời. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ đúng hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và môi trường.

Lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm nước, tiết kiệm chi phí và ứng phó nắng nóng cho cây trồng đạt hiệu quả cao.

Ông Đặng Nguyễn Trung Vường - Trưởng phòng Kỹ thuật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo: Trước diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài và tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi, người dân cần chủ động theo dõi thông tin dự báo khí tượng thủy văn, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp chăm sóc cây trồng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đối với các loại cây trồng lâu năm như chè, bưởi, cam, quýt, thanh long..., các hộ sản xuất nên nghiên cứu đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt. Đây là giải pháp có thể sử dụng ổn định trong nhiều năm vừa giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả chăm sóc cây trồng và gia tăng giá trị kinh tế.

Quân Lâm