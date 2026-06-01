Ra mắt Hợp tác xã Sản xuất và thương mại dịch vụ Tam Đảo

Sáng 1/6, tại thôn Bàn Long, xã Tam Đảo, Hợp tác xã Sản xuất và thương mại dịch vụ Tam Đảo tổ chức lễ ra mắt và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng hợp tác xã (HTX).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng HTX.

HTX Sản xuất và thương mại dịch vụ Tam Đảo được thành lập trên cơ sở tiền thân là Công ty TNHH Kinh doanh thương mại sản xuất Minh Anh và Công ty TNHH TMSX Hải Minh Anh. Hiện tại, sản phẩm chủ đạo của HTX là nước uống đóng chai tinh khiết, thương hiệu “Tam Đảo Aqua” và rượu men lá Tam Đảo.

HTX đã đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn thực phẩm. Trung bình mỗi tháng, HTX sản xuất trên 30.000 lít rượu và 50.000 thùng nước uống đóng chai. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX tạo việc làm ổn định cho 40 lao động địa phương, chủ yếu là đồng bào dân tộc Sán Dìu.

Trong thời gian tới, HTX tiếp tục đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc, thiết bị sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm; đồng thời mở rộng quy mô sản xuất để cho ra các sản phẩm mới, giúp người dân địa phương tiêu thụ một phần sản phẩm.

Mục tiêu của HTX là xây dựng sản phẩm nước đóng chai “Tam Đảo Aqua” và rượu men lá Tam Đảo trở thành sản phẩm chủ lực và mở rộng mạng lưới phân phối, hệ thống các đại lý, điểm bán lẻ trong và ngoài tỉnh.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh trao giấy chứng nhận thành viên cho HTX Sản xuất và thương mại dịch vụ Tam Đảo.

Tại hội nghị, lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh đã trao giấy chứng nhận HTX Sản xuất và thương mại dịch vụ Tam Đảo là thành viên của Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ.

Trường Giang