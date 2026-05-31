Doanh nghiệp Phú Thọ: Gắn tăng trưởng kinh doanh với an sinh xã hội

Giữa nhịp vận hành khẩn trương của những dây chuyền sản xuất trong các doanh nghiệp trải dài từ vùng đồng bằng trung du đến miền núi Đất Tổ, có một dòng chảy khác đang đồng hành và lan tỏa - dòng chảy của trách nhiệm cộng đồng. Nhiều doanh nghiệp giờ đây không chỉ cân đo đong đếm câu chuyện doanh thu, lợi nhuận, mà đã dành tâm sức cho công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, Công ty TNHH GY Việt Nam vẫn duy trì sản xuất, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương và làm tốt công tác an sinh xã hội

Nếu trước kia, hoạt động thiện nguyện chủ yếu mang tính thời điểm, tập trung vào dịp lễ, Tết hoặc khi xảy ra thiên tai, thì nay, nhiều doanh nghiệp đã xem trách nhiệm xã hội là một phần trong chiến lược phát triển bền vững. Không còn dừng ở những phần quà trao tay mang tính ngắn hạn, nhiều đơn vị đã xây dựng chương trình đồng hành lâu dài với người dân và địa phương. Từ hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông thôn, chăm lo gia đình chính sách, học sinh nghèo đến tạo sinh kế, giải quyết việc làm cho lao động địa phương... các hoạt động an sinh xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hơn.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, thời gian qua, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đạt hàng trăm tỷ đồng, hỗ trợ hàng chục nghìn lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Riêng chương trình giảm nghèo bền vững năm 2025, ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, tỉnh đã huy động khoảng 10 tỷ đồng từ cộng đồng và doanh nghiệp để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế.

Những cái tên quen thuộc trong cộng đồng doanh nghiệp Phú Thọ tiếp tục khẳng định vai trò của mình, tiêu biểu như Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Ngoài việc giữ ổn định sản xuất, lo việc làm và thu nhập cho công nhân, công ty dành nguồn lực không nhỏ cho các hoạt động xã hội. Từ việc đầu tư trang thiết bị dạy học cho các trường vùng khó, đồng hành cùng chương trình chuyển đổi số giáo dục, đến việc chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công... đều được công ty thực hiện bằng cái tâm của một thương hiệu gắn bó lâu đời với quê hương.

Trên vùng quê Đất Tổ hôm nay, dấu ấn của doanh nghiệp hiện hữu trên từng tuyến đường bê tông nông thôn mới, những ngôi nhà đại đoàn kết hay công trình dân sinh phục vụ cộng đồng. Tại một số địa phương, các doanh nghiệp lớn về sản xuất và xây dựng hạ tầng như: Công ty TNHH Xi măng Hoàng Long, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao hay Công ty TNHH Tự Lập... đã tích cực hỗ trợ xi măng, vật tư để người dân làm đường giao thông, sân nhà văn hóa và các công trình công cộng. Những chuyến xe chở vật liệu về các xã vùng khó đã góp phần giúp nhiều địa phương “cứng hóa” hệ thống giao thông nông thôn, giúp diện mạo làng quê ngày càng khang trang.

Song song với các hoạt động hướng về cộng đồng, việc chú trọng chăm lo đời sống người lao động ngay tại nhà máy cũng là một phần lõi trong công tác an sinh xã hội hiện nay. Tại các KCN lớn của tỉnh, những doanh nghiệp như: Công ty Honda Việt Nam, Công ty TNHH JNTC Vina, Công ty Cổ phần Gạch men TASA, Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1; Công ty Hanyang Digitech Vina... nhiều năm qua luôn duy trì các hoạt động hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, trao quà tặng con em người lao động dịp khai giảng năm học mới và Tết Trung thu. Các doanh nghiệp cũng phối hợp với tổ chức Công đoàn tổ chức khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ vé xe cho lao động xa quê và từng bước nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho công nhân.

Sau những biến động của thị trường lao động, giới chủ doanh nghiệp đã nhìn rõ hơn vai trò của việc giữ chân người lao động bằng môi trường làm việc ổn định và chính sách nhân văn. Khi đời sống công nhân được đảm bảo, người lao động yên tâm gắn bó lâu dài, doanh nghiệp cũng có điều kiện phát triển bền vững hơn.

Đáng chú ý, không ít doanh nghiệp hiện nay lựa chọn cách “trao cần câu” thay vì “trao con cá” bằng việc hỗ trợ sinh kế lâu dài. Một số doanh nghiệp đã chủ động phối hợp với địa phương tổ chức đào tạo nghề, ưu tiên tuyển dụng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo vào làm việc hoặc hỗ trợ liên kết tiêu thụ nông sản cho người dân. Những cách làm ấy tuy không phô trương nhưng mang lại hiệu quả bền vững, giúp nhiều hộ dân có thêm thu nhập ổn định và từng bước tự lực vươn lên thoát nghèo.

Doanh nghiệp giờ đây không chỉ là động lực tăng trưởng kinh tế mà còn là lực lượng đồng hành quan trọng trong công tác an sinh xã hội tại các địa phương. Sau thiên tai, dịch bệnh hay những thời điểm khó khăn, sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời bằng tiền mặt, nhu yếu phẩm và các nguồn lực thiết thực từ các nhà hảo tâm doanh nghiệp đã giúp giảm tải áp lực rất lớn cho ngân sách địa phương.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều áp lực cạnh tranh, việc các doanh nghiệp duy trì nguồn lực cho hoạt động cộng đồng là điều đáng ghi nhận. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà còn là sự sẻ chia và tinh thần gắn bó mật thiết cộng đồng. Sự phát triển của doanh nghiệp trong tỉnh không còn chỉ được đo đếm thuần túy bằng doanh thu hay lợi nhuận. Những tuyến đường nông thôn mới, những mái ấm nghĩa tình, những suất học bổng dành cho học sinh nghèo hay một môi trường lao động nhân văn... chính là thước đo định vị giá trị của doanh nghiệp trước xã hội. Từ những hành động giản dị nhưng thiết thực mỗi ngày, cộng đồng doanh nghiệp Phú Thọ đang tạo nên một nền tảng vững chắc để bứt phá, nơi dòng chảy kinh doanh luôn hòa quyện cùng các giá trị nhân văn cao đẹp.

Ngọc Tuấn