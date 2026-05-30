Giá vật tư tăng cao - doanh nghiệp vượt khó để ổn định sản xuất

Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều loại nguyên vật liệu trong nước đồng loạt tăng giá. Từ sắt thép, xi măng, nhôm kính đến cát xây dựng... đều ghi nhận mức tăng từ 10 - 20% so với thời điểm đầu năm, tạo áp lực lớn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp

Tại tỉnh Phú Thọ, nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với bài toán “kép”: Vừa duy trì sản xuất, bảo đảm tiến độ đơn hàng, vừa tìm giải pháp cân đối chi phí để giữ ổn định thị trường và việc làm cho người lao động.

Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phúc Yên có quy mô 1,6ha, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng với tổng số 252 căn nhà, kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, việc giá vật liệu xây dựng liên tục tăng cao, đặc biệt là sắt thép và nhiên liệu vận chuyển, đang khiến chi phí đầu tư đội lên đáng kể.

Ông Cao Tiến Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà cho biết: “Biến động từ tình hình thế giới, nhất là xung đột tại Trung Đông, đã khiến giá nguyên vật liệu và giá xăng dầu tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất, kinh doanh cũng như thi công dự án. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực khắc phục, chủ động cân đối nguồn lực để bảo đảm tiến độ công trình. Chúng tôi cũng mong thời gian tới giá nguyên vật liệu sớm ổn định hơn và tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cấp, ngành để dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng”.

Nhiều công trình xây dựng bị ảnh hưởng tiến độ do giá vật liệu tăng cao.

Không chỉ riêng lĩnh vực xây dựng, các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực sắt thép, nhôm kính, văn phòng phẩm hay thiết bị công nghiệp cũng đang chịu tác động mạnh từ chi phí đầu vào gia tăng. Nhiều đơn vị cho biết, việc nguyên vật liệu tăng giá trong khi các hợp đồng đã ký trước đó không thể điều chỉnh khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể.

Anh Nguyễn Anh Trường - Giám đốc Công ty Cổ phần Cửa thép Trường Phát, CCN Hoàng Xá chia sẻ: “Doanh nghiệp hiện phải sản xuất cầm chừng, vừa duy trì hoạt động vừa theo dõi sát diễn biến thị trường. Nếu tăng giá sản phẩm quá nhanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp”.

Trước áp lực chi phí ngày càng lớn, nhiều doanh nghiệp đã chủ động triển khai các giải pháp thích ứng linh hoạt như tối ưu quy trình sản xuất, tiết giảm chi phí vận hành, cơ cấu lại nguồn nguyên liệu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm giảm phụ thuộc vào năng lượng truyền thống.

Ông Phạm Văn Đông - Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Găng tay Dongwon Việt Nam, CCN Hoàng Xá cho biết: “Doanh nghiệp đang tăng cường tiết kiệm nguyên liệu, tối ưu dây chuyền sản xuất, đồng thời từng bước chuyển đổi sang sử dụng năng lượng mặt trời nhằm giảm áp lực chi phí điện năng và nhiên liệu”.

Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, biến động giá nguyên vật liệu thời gian qua là yếu tố khách quan nhưng tác động sâu rộng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh đó, việc khơi thông nguồn lực, hỗ trợ lưu thông hàng hóa, tháo gỡ thủ tục và tạo điều kiện tiếp cận thị trường được xem là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí.

Các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí để đảm bảo ổn định sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhận định: “Các cấp, ngành cần tiếp tục có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là khơi thông lưu thông hàng hóa, tối ưu quy trình công việc và tạo điều kiện để hàng hóa đến tay người tiêu dùng nhanh hơn. Điều này sẽ góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh”.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động khó lường, sự chủ động thích ứng của doanh nghiệp cùng với các giải pháp đồng hành từ chính quyền địa phương sẽ là yếu tố quan trọng giúp duy trì tiến độ các công trình, ổn định hoạt động sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững trong thời gian tới.

Hà Giang