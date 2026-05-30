Tạo bứt phá từ chuyển đổi cơ cấu kinh tế

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững, xã Văn Lang từng bước khẳng định quyết tâm tạo đột phá bằng những định hướng chiến lược rõ ràng, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Xã lựa chọn phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, gắn sản xuất với chuỗi giá trị và nâng cao đời sống người dân.

Xác định nông nghiệp vẫn là trụ cột quan trọng của kinh tế địa phương, Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết “Hình thành nền nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; gắn với phát triển chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho nông dân, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới bền vững trên địa bàn xã Văn Lang giai đoạn 2026-2030”.

Văn Lang được hình thành trên cơ sở sáp nhập các địa bàn có truyền thống sản xuất nông nghiệp. Đây là vùng đất có điều kiện tự nhiên thuận lợi, quỹ đất sản xuất lớn, người dân cần cù, giàu kinh nghiệm canh tác. Tuy nhiên, trong nhiều năm, sản xuất nông nghiệp của địa phương vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu liên kết, giá trị sản phẩm chưa cao, chưa hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Chính vì vậy, việc ban hành nghị quyết chuyên đề về tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp được xem là bước đi đúng và trúng, tạo nền tảng để địa phương khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế.

Mô hình trồng dứa tại xã Văn Lang đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Mục tiêu xã đặt ra trong giai đoạn 2026-2030 là giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp tăng bình quân từ 6,5%/năm trở lên; cơ cấu giá trị ngành nông nghiệp trong tổng cơ cấu kinh tế của xã đạt 42. Trong đó, nội bộ ngành nông nghiệp được xác định theo hướng cân đối, hiện đại: trồng trọt chiếm 34,5%, chăn nuôi - thủy sản chiếm 52%, dịch vụ nông nghiệp chiếm 13,5%. Giá trị sản phẩm bình quân đến năm 2030 đạt từ 170 triệu đồng/ha trở lên.

Theo định hướng của xã, trọng tâm lớn nhất là phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị hiệu quả, bền vững, có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao. Muốn làm được điều đó, trước hết phải thay đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, lấy thị trường làm trung tâm và lấy doanh nghiệp, hợp tác xã làm cầu nối.

Trong lĩnh vực trồng trọt, Văn Lang xác định nhiều sản phẩm chủ lực có lợi thế để tập trung đầu tư. Đáng chú ý là kế hoạch phát triển vùng trồng dứa xuất khẩu với quy mô trên 200 ha, hướng tới mục tiêu liên kết với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Bên cạnh đó, xã phát triển vùng chuối ngự, chuối tiêu xuất khẩu; mở rộng các loại cây ăn quả có giá trị như cam V2, thanh long ruột đỏ, bưởi, mít Thái, ổi, na, nhãn... theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững.

Một trong những điểm nhấn trong nghị quyết là phát triển vùng trồng bí đao với diện tích khoảng 200ha, đây là loại cây đang cho thấy hiệu quả kinh tế, phù hợp với điều kiện canh tác và được nhiều hộ dân lựa chọn. Song song với đó, địa phương tiếp tục xây dựng vùng lúa chất lượng cao, hình thành các vùng sản xuất thâm canh có năng suất, chất lượng tốt, gắn với tiêu chuẩn an toàn và từng bước đạt chứng nhận VietGAP...

Để tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp hiện đại, xã Văn Lang xác định ứng dụng khoa học công nghệ là yếu tố then chốt. Từ khâu chọn giống, làm đất, tưới tiêu, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch, bảo quản đều hướng tới cơ giới hóa, tự động hóa và số hóa. Địa phương khuyến khích người dân tiếp cận các mô hình nông nghiệp thông minh, sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, giảm phụ thuộc vào hóa chất nông nghiệp nhằm bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Cùng với đó là chủ trương dồn đổi, tích tụ ruộng đất để hình thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn.

Một mục tiêu lớn khác được xã đặt ra là đến năm 2030 có ít nhất 10 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 3 sản phẩm đạt 4 sao. Hiện nay, xã đang định hướng hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp hoàn thiện bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, kết nối tiêu thụ qua thương mại điện tử, siêu thị và các chuỗi phân phối lớn.

Đồng chí Lưu Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ là quyết tâm chính trị lớn của Đảng bộ xã nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương. Xã xác định muốn phát triển bền vững phải bắt đầu từ thay đổi tư duy sản xuất, lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực, khoa học công nghệ làm nền tảng. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân”.

Có thể thấy, chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở Văn Lang không chỉ là câu chuyện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mà sâu xa hơn là chuyển đổi mô hình phát triển. Từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hiện đại, từ tư duy tự cung tự cấp sang tư duy kinh tế hàng hóa, từ khai thác tài nguyên đơn thuần sang phát triển hài hòa với môi trường.

Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, từ vốn đầu tư, thị trường tiêu thụ đến thay đổi thói quen sản xuất của người dân. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, định hướng đúng đắn cùng sự đồng thuận của Nhân dân, Văn Lang đang có đầy đủ cơ sở để tạo nên bước đột phá mới.

Hoàng Hương