Giá vàng hôm nay (30-5): Bật tăng trở lại

Giá vàng hôm nay (30-5): Giao dịch vàng miếng SJC của các thương hiệu quay đầu bật tăng, với mức tăng cao nhất là 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Cụ thể, vàng miếng thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI cùng mua vào 155,5 triệu đồng/lượng; bán ra 158,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng miếng thương hiệu Phú Quý mua vào 155 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng; bán ra 158,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay (30-5) tăng mạnh so với sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 154,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 158,3 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 154 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ giao dịch ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giao dịch ở mức 155 triệu đồng/lượng mua vào và 158 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới hôm nay được giao dịch ở mức 4.548,3 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung có tăng 0,84% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 37,87 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước tăng và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.548,3 USD/ounce (tương đương 144,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tăng sau khi đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Sáu, do giá dầu thô giảm mạnh trong tháng đã làm giảm áp lực lạm phát trong khi đồng USD mạnh hơn.

Thu nhập cá nhân tháng 4 về cơ bản không thay đổi, thu nhập cá nhân khả dụng giảm 0,1%, chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng 0,5% và tỷ lệ tiết kiệm giảm xuống 2,6%. Chỉ số giá PCE tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chỉ số PMI Chicago tháng 5 tăng vọt từ 49,2 lên 62,7, vượt xa mức dự báo 50,5.

Sự kết hợp các dữ liệu này khiến tín hiệu lãi suất không đồng đều, chi tiêu tiêu dùng vẫn ổn định, lạm phát duy trì ở mức cao hơn mục tiêu và đà tăng trưởng sản xuất khu vực được cải thiện, trong khi giá dầu thấp hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc ổn định đã làm giảm áp lực tức thời lên kim loại.

Eo biển Hormuz vẫn là kênh truyền dẫn địa chính trị chính về năng lượng, kỳ vọng lạm phát và kim loại quý, nhưng thị trường hôm thứ Sáu lại giao dịch theo triển vọng mở cửa trở lại hơn là leo thang căng thẳng mới. Giá dầu giảm mạnh nhất kể từ năm 2020 khi các nhà giao dịch dự đoán một thỏa thuận khả thi giữa Mỹ và Iran có thể gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và dần dần khôi phục hoạt động vận chuyển qua eo biển.

Đối với vàng, tác động khá phức tạp: Giá dầu thấp hơn và rủi ro lạm phát giảm hỗ trợ lãi suất cho các tài sản không sinh lời, nhưng rủi ro xung đột giảm làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Tom Winmill, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Quỹ Midas Discovery, cho biết ông không thấy nhiều yếu tố nào có thể gây áp lực giảm giá đối với vàng trong dài hạn ở mức giá hiện tại.

Theo ông Winmill, một trong những diễn biến quan trọng nhất hỗ trợ thị trường kim loại quý là sự suy giảm liên tục niềm tin vào đồng USD với tư cách là đồng tiền dự trữ chủ đạo của thế giới. Với việc đồng USD bị biến thành vũ khí và GDP toàn cầu đang dần mất đi sự phụ thuộc vào USD, xu hướng này có thể sẽ tiếp diễn trong một thời gian. Nếu đồng USD tiếp tục mất đi uy tín của một loại tiền tệ dự trữ, thì đồng USD sẽ càng yếu đi. Rủi ro dài hạn này đối với đồng USD tiếp tục hỗ trợ nhu cầu của các ngân hàng trung ương, tạo ra một mức giá sàn vững chắc cho vàng.

Ông Winmill cũng chỉ ra rằng, áp lực lạm phát và tăng trưởng kinh tế chậm lại cuối cùng có thể tạo ra môi trường lý tưởng cho vàng.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,863 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,952 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2,430 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,460 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 2,432 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,465 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 75,86 USD/ounce, tăng 2,77 USD.

Theo qdnd.vn