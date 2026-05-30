Khi doanh nghiệp đặt người lao động làm trung tâm

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, việc giữ chân lao động và duy trì sự ổn định nhân sự trở thành bài toán quan trọng đối với các doanh nghiệp. Thay vì chỉ tập trung vào các chỉ số tăng trưởng, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn hướng đi bền vững hơn: Lấy người lao động làm trung tâm trong chiến lược phát triển. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là nền tảng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập.

Tại Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên việc chăm lo đời sống cho công nhân vừa đảm bảo thu nhập ổn định mà còn mở rộng sang các chế độ phúc lợi toàn diện.

“Điểm tựa” từ những chính sách nhân văn

Trước những thay đổi của thị trường lao động, việc xây dựng môi trường làm việc ổn định, tạo điều kiện để người lao động phát huy năng lực đang trở thành yếu tố then chốt tại nhiều doanh nghiệp. Quan điểm “người lao động là tài sản quý giá nhất” ngày càng được cụ thể hóa bằng những chính sách thiết thực.

Tại Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên, phường Vĩnh Phúc, công tác chăm lo đời sống công nhân không chỉ dừng ở việc bảo đảm thu nhập ổn định mà còn được mở rộng với nhiều chế độ phúc lợi toàn diện. Các chính sách về thai sản, thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn được thực hiện kịp thời, tạo sự yên tâm cho đội ngũ lao động, đặc biệt là lao động nữ.

Chị Đào Thị Hương, công nhân có hơn 17 năm gắn bó với Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên chia sẻ: “Môi trường làm việc tại Công ty luôn sạch sẽ, thoáng mát. Sự quan tâm của lãnh đạo và cán bộ quản lý khiến chúng tôi cảm thấy đây như ngôi nhà thứ hai. Chính điều đó là động lực để tôi và nhiều đồng nghiệp gắn bó lâu dài”.

Tại Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên luôn coi người lao động là tài sản quý giá nhất.

Theo ông Nguyễn Công Khanh - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên, doanh nghiệp luôn xác định con người là tài sản lớn nhất. Vì vậy, ngoài lương, thưởng, các chế độ phúc lợi như quà Tết, tham quan, nghỉ mát hằng năm đều được quan tâm thực hiện nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản, nhiều doanh nghiệp còn chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với trách nhiệm và sự sẻ chia. Những bữa ăn ca được cải thiện chất lượng hay các phần quà trong dịp lễ, tết đã trở thành cầu nối giúp người lao động cảm nhận rõ sự quan tâm, trân trọng từ doanh nghiệp.

Tập đoàn Gạch Prime đầu tư hệ thống thông gió, cải tạo không gian sản xuất thoáng mát cho thấy tư duy nhân văn của lãnh đạo doanh nghiệp.

Động lực từ phong trào sáng tạo và môi trường làm việc an toàn

Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chú trọng tạo điều kiện để người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động. Tập đoàn Gạch Prime là một trong những đơn vị tiêu biểu trong việc phát huy vai trò của tổ chức công đoàn như “bệ đỡ” cho các phong trào thi đua lao động sáng tạo.

Hằng tháng, hằng quý, công đoàn doanh nghiệp đều tổ chức các chương trình tuyên dương, khen thưởng kịp thời đối với các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đồng thời, doanh nghiệp đầu tư hệ thống thông gió, cải tạo không gian sản xuất theo hướng an toàn, thông thoáng nhằm giảm thiểu tác động đến sức khỏe người lao động.

Ông Đặng Xuân Thu - Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Gạch Prime, KCN Bình Xuyên cho biết: “Chúng tôi xác định công đoàn phải là chỗ dựa để người lao động phát huy sáng kiến. Năm 2026, đơn vị dự kiến có từ 12-15 đề tài sáng kiến tham gia cấp tỉnh. Cùng với đó, các hoạt động như hỗ trợ vé xe cho công nhân ở xa về quê đón Tết, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cũng được triển khai thường xuyên nhằm giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp”.

Tại Công ty Cổ phần Prime Ngói Việt, KCN Bình Xuyên, những bữa ăn ca được cải thiện về chất lượng không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe người lao động mà còn trở thành cầu nối gắn kết, giúp người lao động cảm nhận rõ sự quan tâm, tôn trọng từ phía doanh nghiệp.

Theo anh Lê Văn An, công nhân tổ xe nâng, Công ty Cổ phần Prime Ngói Việt, các phong trào cải tiến kỹ thuật đã tạo điều kiện để người lao động khẳng định năng lực bản thân. “Doanh nghiệp không chỉ bảo đảm đầy đủ chế độ mà còn đầu tư công nghệ hiện đại để giảm sức lao động nặng nhọc. Khi môi trường làm việc an toàn, điều kiện lao động được cải thiện, người lao động càng có thêm động lực cống hiến”, anh An chia sẻ.

Cùng chung quan điểm, anh Đỗ Quốc Hùng, Công ty Cổ phần Prime Ngói Việt cho rằng sự quan tâm của lãnh đạo đối với đời sống cán bộ, công nhân viên chính là yếu tố tạo nên sự gắn kết bền chặt trong doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, việc lấy người lao động làm trung tâm đang trở thành “chìa khóa” giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Những chính sách nhân văn, sự đồng hành của tổ chức công đoàn cùng sự quan tâm từ lãnh đạo doanh nghiệp đã góp phần xây dựng môi trường lao động văn minh, ổn định. Khi người lao động được trân trọng và tạo điều kiện phát triển, họ sẽ trở thành động lực quan trọng đồng hành cùng doanh nghiệp trên chặng đường phát triển bền vững trên quê hương Phú Thọ.

Ngọc Thắng