Giá vàng hôm nay (chiều 1-6): Giảm cả hai chiều

Giá vàng hôm nay (chiều 1-6), thị trường trong nước, giá vàng miếng và giá vàng nhẫn giảm ở cả hai chiều so với sáng nay, mức giảm cao nhất 500.000 đồng/lượng.

Theo ghi nhận vào hôm nay (chiều 1-6), giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:

Vàng SJC Bảo Tín Mạnh Hải: 156 triệu đồng/lượng mua vào, 159 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 155,5 triệu đồng/lượng mua vào, 158,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng SJC Phú Quý: 155 triệu đồng/lượng mua vào, 158,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 155,5 triệu đồng/lượng mua vào, 158,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và tại Hà Nội: 155,5 triệu đồng/lượng mua vào, 158,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn 999.9 Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 154,5 triệu đồng/lượng mua vào (bằng giá sáng nay)

Như vậy, chiều nay (1-6), thị trường trong nước, giá vàng miếng, giá vàng nhẫn giảm ở hầu hết các thương hiệu, mức bán ra cao nhất ở mức 158,5 triệu đồng/lượng đối với cả vàng miếng và vàng nhẫn.

Trên thị trường thế giới, chiều nay (1-6), giá vàng giao ngay ở mức 4.521,2 USD/ounce.

Sáng 1-6, giá vàng châu Á đã giảm nhẹ dưới sức ép từ sự phục hồi của đồng USD và đà tăng của giá dầu. Các nhà đầu tư đang dồn sự chú ý vào quyết định sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với thỏa thuận gia hạn ngừng bắn với Iran.

Việc đồng USD tăng giá đã khiến vàng, tài sản vốn được giao dịch bằng đồng tiền này, trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các ngoại tệ khác.

Những bất ổn địa chính trị này ngay lập tức đẩy giá dầu thô tăng hơn 2% trong đầu phiên ngày 1-6, làm dấy lên lo ngại về làn sóng lạm phát mới. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng đã lên tiếng cảnh báo về rủi ro này và nhận định tác động từ cuộc chiến Trung Đông có thể khiến lạm phát tăng dai dẳng, từ đó buộc cơ quan này phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tại Ấn Độ, nhu cầu mua vàng vật chất trong tuần qua vẫn duy trì ở mức yếu do giá thành và thuế nhập khẩu neo cao. Tại thị trường tiêu thụ hàng đầu là Trung Quốc, mức chênh lệch giá cũng thu hẹp khi giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng.

Dù vậy, dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cho thấy các nhà đầu cơ đã tăng vị thế mua ròng thêm 2.544 hợp đồng, lên mức 96.931 hợp đồng trong tuần kết thúc vào ngày 26-5.

