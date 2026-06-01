Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá vàng hôm nay (chiều 1-6): Giảm cả hai chiều

Giá vàng hôm nay (chiều 1-6), thị trường trong nước, giá vàng miếng và giá vàng nhẫn giảm ở cả hai chiều so với sáng nay, mức giảm cao nhất 500.000 đồng/lượng.

Theo ghi nhận vào hôm nay (chiều 1-6), giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:

Vàng SJC Bảo Tín Mạnh Hải: 156 triệu đồng/lượng mua vào, 159 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 155,5 triệu đồng/lượng mua vào, 158,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng SJC Phú Quý: 155 triệu đồng/lượng mua vào, 158,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 155,5 triệu đồng/lượng mua vào, 158,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và tại Hà Nội: 155,5 triệu đồng/lượng mua vào, 158,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn 999.9 Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 154,5 triệu đồng/lượng mua vào (bằng giá sáng nay)

Như vậy, chiều nay (1-6), thị trường trong nước, giá vàng miếng, giá vàng nhẫn giảm ở hầu hết các thương hiệu, mức bán ra cao nhất ở mức 158,5 triệu đồng/lượng đối với cả vàng miếng và vàng nhẫn.

Giá vàng hôm nay (chiều 1-6): Giảm cả hai chiều

Giá vàng hôm nay (chiều 1-6): Đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Trên thị trường thế giới, chiều nay (1-6), giá vàng giao ngay ở mức 4.521,2 USD/ounce.

Sáng 1-6, giá vàng châu Á đã giảm nhẹ dưới sức ép từ sự phục hồi của đồng USD và đà tăng của giá dầu. Các nhà đầu tư đang dồn sự chú ý vào quyết định sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với thỏa thuận gia hạn ngừng bắn với Iran.

Việc đồng USD tăng giá đã khiến vàng, tài sản vốn được giao dịch bằng đồng tiền này, trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các ngoại tệ khác.

Những bất ổn địa chính trị này ngay lập tức đẩy giá dầu thô tăng hơn 2% trong đầu phiên ngày 1-6, làm dấy lên lo ngại về làn sóng lạm phát mới. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng đã lên tiếng cảnh báo về rủi ro này và nhận định tác động từ cuộc chiến Trung Đông có thể khiến lạm phát tăng dai dẳng, từ đó buộc cơ quan này phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tại Ấn Độ, nhu cầu mua vàng vật chất trong tuần qua vẫn duy trì ở mức yếu do giá thành và thuế nhập khẩu neo cao. Tại thị trường tiêu thụ hàng đầu là Trung Quốc, mức chênh lệch giá cũng thu hẹp khi giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng.

Dù vậy, dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cho thấy các nhà đầu cơ đã tăng vị thế mua ròng thêm 2.544 hợp đồng, lên mức 96.931 hợp đồng trong tuần kết thúc vào ngày 26-5.

Theo qdnd.vn


Theo qdnd.vn

 Từ khóa: Tp Hồ Chí Minh Giá vàng hôm nay Vàng miếng Tổng thống mỹ donald trump Vàng sjc Trung Quốc Giao dịch
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quyết liệt xử lý vi phạm đất đai

Quyết liệt xử lý vi phạm đất đai
2026-05-31 20:54:00

baophutho.vn Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tỉnh Phú Thọ đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi...

Tín dụng chính sách tiếp sức hộ nghèo an cư

Tín dụng chính sách tiếp sức hộ nghèo an cư
2026-05-31 15:43:00

baophutho.vn Chương trình tín dụng hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở là chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, góp phần...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long