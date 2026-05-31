Agribank Chi nhánh Sông Lô Vĩnh Phúc ưu tiên nguồn vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thực hiện sứ mệnh phục vụ tam nông, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Sông Lô Vĩnh Phúc luôn ưu tiên nguồn vốn, triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nhờ nguồn vốn của Agribank Chi nhánh Sông Lô Vĩnh Phúc, gia đình anh Trần Duy Đoan, xã Hải Lựu có điều kiện mở rộng và xây dựng thành công mô hình trồng nho với quy mô 1,4ha.

Xác định phục vụ tam nông là trọng tâm xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh, những năm qua, Agribank Chi nhánh Sông Lô Vĩnh Phúc đã chủ động tập trung nguồn lực, triển khai đa dạng các gói vay phù hợp với xu thế phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế tập thể như cho vay chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; xay xát, chế biến lương thực, thực phẩm; mua sắm máy móc thiết bị nông nghiệp hiện đại và chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu...

Tính đến cuối tháng 5/2026, tổng dư nợ của Agribank Chi nhánh Sông Lô Vĩnh Phúc đạt hơn 2.185 tỷ đồng. Trong đó, cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn chiếm hơn 90%. Đây là minh chứng rõ nét khẳng định vai trò, sứ mệnh của ngân hàng vì tam nông.

Thực tế, nguồn vốn của Agribank Chi nhánh Sông Lô Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện cho nhiều tổ chức, cá nhân, hộ nông dân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng thế mạnh tại chỗ, duy trì, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề truyền thống. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa.

Anh Trần Duy Đoan, xã Hải Lựu chia sẻ: Nhờ nguồn vốn của Agribank Chi nhánh Sông Lô Vĩnh Phúc, gia đình tôi có điều kiện đầu tư mở rộng trang trại trồng nho. Với quy mô 1,4ha nho Hạ Đen, nho Mẫu Đơn đã đem lại lợi nhuận cho gia đình hơn 700 triệu đồng/năm.

Anh Đoan cho biết thêm, hiện có khá nhiều ngân hàng đến mời chào, tiếp thị vay vốn nhưng gia đình luôn tin tưởng và gắn bó với Agribank Chi nhánh Sông Lô Vĩnh Phúc, vì ngoài giải quyết thủ tục nhanh gọn, lãi suất cạnh tranh, thì tôi còn cảm nhận được sự gần gũi, thân tình trong đón tiếp, giao dịch, phục vụ.

Bên cạnh dòng vốn đầu tư phục vụ sản xuất, kinh doanh, Agribank Chi nhánh Sông Lô Vĩnh Phúc tích cực đa dạng hóa các gói tín dụng tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu đời sống của người dân. Việc triển khai dòng vốn này giúp khách hàng dễ dàng chi trả các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, cước viễn thông. Bước đi này không chỉ thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh chuyển đổi số mà còn là giải pháp căn cơ nhằm đẩy lùi nạn “tín dụng đen” tại các vùng quê.

Đồng chí Trần Chí Thành - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Sông Lô Vĩnh Phúc cho biết: Thực hiện sứ mệnh phục vụ tam nông, ngân hàng luôn ưu tiên nguồn vốn cho các chương trình tín dụng chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn. Để đồng vốn đầu tư đúng đối tượng, đạt hiệu quả tối ưu, chi nhánh đã bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Agribank cấp trên và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Thời gian tới, Agribank Chi nhánh Sông Lô Vĩnh Phúc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương và tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng mới. Đồng thời, cam kết vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay.

Sự nỗ lực, tiên phong trong triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển kinh tế, nhất là phục vụ tam nông của Agribank Chi nhánh Sông Lô Vĩnh Phúc đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện toàn diện chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn.

Trần Tỉnh