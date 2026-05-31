Tín dụng chính sách tiếp sức hộ nghèo an cư

Chương trình tín dụng hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở là chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, góp phần giúp nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn từng bước hiện thực hóa giấc mơ “an cư lạc nghiệp”. Thông qua nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh đã có điều kiện xây mới, sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã tích cực triển khai hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo đúng chủ trương của Chính phủ và các quy định của Ngân hàng cấp trên. Hằng năm, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn Trung ương giao, Ngân hàng CSXH chủ động tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị cùng cấp phân bổ nguồn vốn phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Cùng với đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiến hành rà soát nhu cầu vay vốn của các hộ dân; tổ chức bình xét công khai, đúng đối tượng, đảm bảo giải ngân kịp thời, tạo điều kiện cho hộ nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở. Công tác kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ nhằm bảo đảm các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, trả lãi theo quy định.

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Vĩnh Tường thực hiện giải ngân nguồn vốn chính sách, trong đó có vốn vay xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo.

Tại Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Vĩnh Tường, chương trình tín dụng hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở đã giúp nhiều hộ dân tại các xã Vĩnh Tường, Vĩnh Phú, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành, Vĩnh An, Thổ Tang từng bước ổn định cuộc sống. Căn nhà khang trang trị giá hơn 800 triệu đồng của gia đình anh Nguyễn Duy Hưng, thôn Cam Giá, xã Vĩnh Phú là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách.

Anh Hưng chia sẻ: "Trước đây, gia đình anh phải sinh sống trong căn nhà đã xuống cấp, mỗi khi mùa mưa bão đến luôn nơm nớp lo sợ mất an toàn. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi dành cho hộ nghèo về nhà ở từ Ngân hàng CSXH, cùng với số tiền tích góp và vay mượn thêm từ người thân, gia đình anh đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Từ khi có nhà mới, gia đình tôi có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và thực hiện trả nợ ngân hàng đúng kỳ hạn”.

Không riêng gia đình anh Hưng, nhiều hộ nghèo khác trong khu vực cũng được “tiếp sức” từ chương trình tín dụng nhà ở. Qua đó, giúp các hộ có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Đào Đức Luận - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Vĩnh Tường cho biết: “Chương trình tín dụng nhà ở luôn được đơn vị quan tâm triển khai cùng các chương trình tín dụng chính sách khác nhằm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo an cư, ổn định cuộc sống. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã giải ngân cho 130 khách hàng vay vốn xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng dư nợ khoảng 50 tỷ đồng. Hiện có 65 khách hàng đang vay vốn nhà ở với tổng dư nợ trên 24 tỷ đồng”.

Thực tế triển khai, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác cải thiện điều kiện nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện nay, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đang cho trên 2.000 hộ dân vay vốn nhà ở với tổng dư nợ trên 810 tỷ đồng. Riêng 5 tháng đầu năm 2026, đã có 192 khách hàng được vay vốn. Không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định, chương trình còn góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và hoàn thiện tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH tỉnh xác định tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng CSXH Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách về nhà ở. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể rà soát đúng đối tượng thụ hưởng, ưu tiên các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở.

Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH tăng cường huy động nguồn vốn từ Trung ương và địa phương để đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng tăng của người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ chính sách, tiếp cận nguồn vốn thuận lợi; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, bảo đảm vốn vay được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của Ngân hàng CSXH, chương trình tín dụng hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở tiếp tục lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp nhiều gia đình hiện thực hóa ước mơ an cư, ổn định cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Lệ Oanh