Gắn bảo vệ môi trường với phát triển sản phẩm OCOP

Phát triển sản phẩm OCOP gắn với bảo vệ môi trường đang trở thành xu hướng tất yếu trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững ở tỉnh Phú Thọ. Thông qua việc áp dụng các quy trình sản xuất sạch, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa và nâng cao chất lượng sản phẩm, các chủ thể OCOP không chỉ gia tăng giá trị kinh tế mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp.

Sản phẩm nấm của HTX Nấm Tam Đảo được sản xuất theo quy trình an toàn, thân thiện với môi trường.

Những năm qua, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế khu vực nông thôn của tỉnh. Từ những sản phẩm truyền thống, đặc sản địa phương, nhiều hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp và cơ sở sản xuất chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu gắn với tiêu chí an toàn và thân thiện với môi trường.

Một trong những đơn vị tiêu biểu là HTX Nấm Tam Đảo. Với định hướng sản xuất nông nghiệp sạch, HTX chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong toàn bộ quy trình sản xuất, từ lựa chọn nguyên liệu, chăm sóc đến thu hoạch và chế biến sản phẩm. Nguồn nguyên liệu để sản xuất nấm được tận dụng từ các phụ phẩm nông nghiệp, góp phần giảm lượng chất thải ra môi trường. Sau khi thu hoạch, giá thể trồng nấm tiếp tục được tận dụng làm phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp, hình thành mô hình sản xuất tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và hạn chế ô nhiễm.

Ông Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc HTX Nấm Tam Đảo cho biết: Không chỉ chú trọng khâu sản xuất, HTX còn quan tâm sử dụng bao bì thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Nhờ đó, các sản phẩm nấm của HTX ngày càng được thị trường đón nhận, góp phần nâng cao giá trị kinh tế và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Tại phường Vân Phú, HTX Mì gạo Hùng Lô là một trong những mô hình OCOP tiêu biểu gắn sản xuất với bảo vệ môi trường. Để nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, HTX đã đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, từng bước thay thế phương thức sản xuất thủ công truyền thống. Hệ thống xử lý nước thải được đầu tư đồng bộ, giúp giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất.

Đặc biệt, HTX chú trọng sử dụng nguồn nguyên liệu gạo chất lượng cao từ các vùng sản xuất tập trung, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Bao bì sản phẩm được thiết kế theo hướng thân thiện với môi trường, dễ tái chế, góp phần giảm thiểu lượng rác thải phát sinh.

Sản phẩm mì gạo của HTX Mì gạo Hùng Lô được đóng gói bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Không chỉ riêng hai đơn vị trên, ngày càng nhiều chủ thể OCOP trong tỉnh nhận thức rõ vai trò của bảo vệ môi trường đối với sự phát triển lâu dài của sản phẩm. Nhiều cơ sở sản xuất chè, thực phẩm chế biến, dược liệu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng quy trình sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng và hạn chế phát sinh chất thải.

Việc gắn bảo vệ môi trường với phát triển sản phẩm OCOP không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm xanh, an toàn và có nguồn gốc rõ ràng. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để sản phẩm OCOP tiếp cận các thị trường lớn, hướng tới xuất khẩu và phát triển bền vững.

Đến nay, Phú Thọ đã có gần 700 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, thuộc nhiều nhóm ngành như thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ, dịch vụ du lịch cộng đồng... Điểm đáng ghi nhận là ngày càng nhiều chủ thể OCOP, trong đó có các HTX, tổ hợp tác và doanh nghiệp đã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất. Kết quả này không chỉ phản ánh sự nỗ lực của các chủ thể OCOP mà còn cho thấy hiệu quả của việc kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả Chương trình OCOP, tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ các chủ thể ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững và khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến sản phẩm.

Có thể thấy, phát triển sản phẩm OCOP gắn với bảo vệ môi trường không chỉ là yêu cầu của quá trình phát triển bền vững mà còn mở ra hướng đi mới cho các chủ thể sản xuất ở Phú Thọ. Khi mỗi sản phẩm OCOP không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn chứa đựng thông điệp về trách nhiệm với môi trường, đó chính là nền tảng để xây dựng thương hiệu nông sản địa phương xanh, sạch, chất lượng và phát triển bền vững trong tương lai.

Hoàng Hương