Khơi thông nguồn vốn, “tiếp sức” cho hộ nghèo

Để tạo nguồn lực vững chắc giúp các đối tượng chính sách giảm nghèo bền vững, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Vĩnh Phúc đang tập trung đa dạng hóa các kênh huy động vố n. Việc chủ động khơi thông dòng vốn tại chỗ không chỉ giúp đơn vị nâng cao tính tự chủ, mà còn kịp thời “tiếp sức” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bứt phá vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vĩnh Phúc giải ngân vốn vay cho các đối tượng chính sách đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Phúc luôn giữ vững vai trò là “cầu nối” đưa chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đến những đối tượng yếu thế trên địa bàn phường Vĩnh Yên và phường Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, trước nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh và giải quyết việc làm của Nhân dân ngày càng lớn, đòi hỏi nguồn vốn chính sách phải luôn dồi dào.

Để giải bài toán trên, ngân hàng đã đa dạng hóa các kênh huy động vốn từ tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp gắn với phong trào “Gửi tiết kiệm tại NHCSXH chung tay vì người nghèo”. Bên cạnh phương thức gửi định kỳ truyền thống hay tiện ích trực tuyến (online) nhanh chóng tại nhà, ngân hàng còn mở rộng hình thức gửi góp linh hoạt theo khả năng tài chính của từng hộ gia đình. Đặc biệt, mạng lưới các Điểm giao dịch kết hợp với hệ thống Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) ở tổ dân phố đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân tích lũy ngay tại địa bàn cư trú, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Nhờ đó, công tác huy động vốn của Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả ấn tượng. Tổng nguồn vốn huy động tại địa phương hiện đạt 105 tỷ đồng, tăng 4,5 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 105% kế hoạch. Từ nguồn vốn huy động, Phòng giao dịch đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) rà soát, bình xét cho vay công khai, minh bạch.

Tổng dư nợ của ngân hàng hiện đạt hơn 426 tỷ đồng, giúp hàng nghìn lao động có việc làm ổn định, tiếp sức cho nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường và hỗ trợ xây dựng hàng trăm công trình nước sạch, vệ sinh môi trường.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vĩnh Phúc tư vấn quy trình, thủ tục gói tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên.

Ông Đào Bảo Sơn - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Phúc chia sẻ: Mặc dù đạt được kết quả tích cực trong công tác huy động vốn, đơn vị vẫn đang đối mặt với bài toán thiếu nguồn do dòng vốn cấp từ ngân sách Trung ương và nguồn vốn ủy thác của địa phương chưa đáp ứng kịp nhu cầu vay vốn ngày càng tăng cao của Nhân dân. Bên cạnh đó, với tính chất hoạt động đặc thù phi lợi nhuận, NHCSXH còn gặp cạnh tranh gay gắt từ các tổ chức tín dụng thương mại về lãi suất và các chương trình khuyến mại đi kèm.

Trước những khó khăn đó, đơn vị kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tích cực quan tâm, lựa chọn gửi gắm nguồn tiền nhàn rỗi vào Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Phúc. Hành động này không đơn thuần là một giải pháp tích lũy tài chính an toàn cho bản thân, gia đình hay tổ chức, mà còn trực tiếp kiến tạo và nhân rộng nguồn vốn ưu đãi, tiếp sức cho hộ nghèo, hộ cận nghèo kịp thời bứt phá vươn lên. Ngoài giá trị sẻ chia nhân văn sâu sắc, dịch vụ tiền gửi tại NHCSXH khẳng định vị thế bền vững nhờ độ an toàn tuyệt đối khi được Chính phủ bảo đảm 100% khả năng chi trả, đi kèm mức lãi suất cạnh tranh tương đương khối ngân hàng thương mại nhà nước.

Thời gian tới, Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Phúc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác đẩy mạnh tuyên truyền, huy động tiền gửi tiết kiệm trong Nhân dân. Bên cạnh việc duy trì các kênh truyền thống, ngân hàng tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các sản phẩm tiết kiệm gắn với ứng dụng công nghệ số, giúp người dân tiếp cận dịch vụ nhanh chóng, an toàn. Đồng thời chú trọng nhân rộng các mô hình, cách làm hay để lan tỏa mạnh mẽ phong trào tiết kiệm vì người nghèo tại cộng đồng.

Trần Tỉnh