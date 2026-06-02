Giá vàng hôm nay 2/6/2026: Thế giới rơi thẳng đứng, trong nước áp lực giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 2/6/2026 trên thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần do đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại dưới tác động của giá dầu leo thang. Giá vàng trong nước mất mốc 159 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 2/6/2026

Lúc 21h30 ngày 1/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.461 USD/ounce, giảm 79 USD so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.488 USD/ounce.

Eo biển Hormuz tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng và kim loại quý. Giá dầu tăng khoảng 3% sau khi Mỹ và Iran có các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau cuối tuần qua. Hai bên vẫn duy trì đàm phán về một thỏa thuận liên quan đến các lệnh trừng phạt, chương trình hạt nhân của Iran và việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Đà tăng của giá dầu khiến lo ngại lạm phát quay trở lại, kéo lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD tăng, qua đó gây áp lực lên vàng. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị leo thang vẫn giúp duy trì nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý, hạn chế đà giảm của giá vàng.

Diễn biến của thị trường lao động Mỹ trong tuần này có thể trở thành yếu tố quyết định xu hướng tiếp theo của kim loại quý.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: D.A

Tuần này, nhà đầu tư sẽ theo dõi loạt dữ liệu quan trọng gồm chỉ số PMI sản xuất ISM, báo cáo việc làm ADP, đơn đặt hàng nhà máy. Tâm điểm của thị trường là báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố vào thứ Sáu. Những số liệu này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giới phân tích cho rằng trong ngắn hạn, giá vàng sẽ tiếp tục chịu tác động đồng thời từ hai yếu tố trái chiều gồm rủi ro địa chính trị tại Trung Đông và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Trên các thị trường khác, giá dầu WTI tăng lên khoảng 90,3 USD/thùng, dầu Brent lên gần 93,6 USD/thùng. Chỉ số USD Index tăng, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh ngưỡng 4,5%.

Giá vàng trong nước hôm nay 2/6/2026

Chốt phiên giao dịch 1/6, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 500.000 đồng/lượng so với mức chốt tuần qua, kết phiên ở mức 155,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng so với mức kết tuần qua, giao dịch ở mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Ông Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại Forexlive, cho rằng thị trường đang phát đi những tín hiệu trái chiều. Trong khi giá dầu phản ánh kỳ vọng cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran sắp kết thúc, giá vàng vẫn chưa hoàn toàn định giá kịch bản này. Xu hướng tiếp theo của vàng sẽ phụ thuộc lớn vào việc liệu hòa bình có thực sự được thiết lập hay không.

Button nhận định, một trong những yếu tố hỗ trợ vàng trong trung hạn là nguy cơ Fed tụt lại phía sau trong cuộc chiến chống lạm phát. Nếu thị trường nhận thấy Fed không kiểm soát được áp lực giá cả và lạm phát có nguy cơ trở nên mất kiểm soát, vàng sẽ được hưởng lợi nhờ vai trò là tài sản phòng ngừa rủi ro.

Dòng tiền đầu cơ thời gian qua đang chuyển hướng sang nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt tại thị trường Mỹ, khiến vàng tạm thời mất đi một phần sức hút. Khi làn sóng đầu cơ này hạ nhiệt, dòng vốn có thể quay trở lại thị trường kim loại quý, tạo động lực cho giá vàng phục hồi.

Lukman Otunuga, Giám đốc phân tích thị trường tại FXTM, phân tích, dù triển vọng gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã giúp tâm lý thị trường cải thiện, giá vàng vẫn duy trì đà tăng cùng với chứng khoán toàn cầu. Điều này cho thấy vàng hiện chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ diễn biến của đồng USD và kỳ vọng lãi suất hơn là yếu tố địa chính trị đơn thuần.

Về mặt kỹ thuật, chuyên gia này cho biết vàng đang phục hồi sau khi bật tăng từ vùng 4.450 USD/ounce. Nếu vượt thành công đường trung bình động 21 ngày, giá vàng có thể hướng tới vùng 4.625 USD/ounce. Ngược lại, nếu đánh mất mốc 4.450 USD/ounce, kim loại quý có nguy cơ lùi về kiểm định vùng hỗ trợ mạnh quanh 4.400 USD/ounce.

