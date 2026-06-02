Đảm bảo cấp điện an toàn cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 là sự kiện quan trọng của ngành Giáo dục, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh và toàn xã hội. Nhằm góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh làm bài trong điều kiện thời tiết nắng nóng, Điện lực Vĩnh Yên (Công ty Điện lực Phú Thọ) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm cung cấp điện ổn định tại các điểm thi trên địa bàn quản lý.

Tổ công tác của Điện lực Vĩnh Yên kiểm tra dòng điện và nhiệt độ của thiết bị tại Trạm biến áp phục vụ yêu cầu đảm bảo điện của các điểm thi

Theo đó, trong kỳ thi năm nay, trên địa bàn do Điện lực Vĩnh Yên quản lý có 6 điểm thi thuộc 5 Hội đồng coi thi: THPT Trần Phú, THPT Nguyễn Thái Học, THPT Vĩnh Yên, THPT Kim Ngọc và Hội đồng coi thi THPT Chuyên Vĩnh Phúc có 2 địa điểm thi tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc và Trường THCS Liên Bảo.

Ngay từ giữa tháng 5/2026, Điện lực Vĩnh Yên đã chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục, tiến hành khảo sát hiện trạng lưới điện, đánh giá nhu cầu phụ tải và xây dựng phương án cấp điện chi tiết cho từng điểm thi. Các đơn vị quản lý vận hành tăng cường kiểm tra hệ thống đường dây, trạm biến áp; sử dụng thiết bị chuyên dụng, camera nhiệt để phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn trên lưới điện; đồng thời phát quang hành lang tuyến, thay thế các thiết bị đã xuống cấp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp với các nhà trường kiểm tra hệ thống điện nội bộ, rà soát các thiết bị sử dụng điện phục vụ kỳ thi, kịp thời khắc phục những tồn tại nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố trong quá trình tổ chức thi.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, Điện lực Vĩnh Yên thực hiện phương thức vận hành ưu tiên cấp điện cho các điểm thi, không bố trí công tác phải ngừng, giảm cung cấp điện có ảnh hưởng đến kỳ thi, trừ các trường hợp xử lý sự cố bất khả kháng.

Tại mỗi địa điểm thi, đơn vị bố trí 1 nhóm công tác gồm 2 cán bộ, công nhân viên trực, theo dõi tình hình cung cấp điện, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh. Đồng thời, các phương án dự phòng về nhân lực, vật tư, thiết bị và máy phát điện cũng được chuẩn bị đầy đủ để bảo đảm cấp điện liên tục trong mọi tình huống.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao và sự chủ động trong công tác quản lý vận hành, Điện lực Vĩnh Yên quyết tâm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Thúy Hường - Phùng Chung