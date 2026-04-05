Giá vé tàu hỏa và cước vận chuyển đường sắt tăng từ hôm nay 5/4

Ngành đường sắt điều chỉnh tăng 3% giá vé tàu khách và tăng 3-5% cước hàng hóa từ ngày 5/4 do giá nhiên liệu tăng, đồng thời vẫn giữ nguyên giá với vé đã mua trước thời điểm điều chỉnh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo thông báo của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, do giá nhiên liệu trong nước tăng mạnh, từ hôm nay (5/4), ngành đường sắt thực hiện điều chỉnh tăng 3% giá vé tàu khách và tăng từ 3-5% cước vận chuyển hàng hóa tùy theo từng loại tàu cụ thể.

Đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho hay, lần gần nhất, ngày 26/3/2026, ngành đường sắt đã thực hiện điều chỉnh giá vé tàu khách và cước vận chuyển hàng hóa, mức giá dầu diesel khi đó 37.890 đồng/lít.

Mặc dù nhiều lần giá nhiên liệu trong nước có sự biến động tăng nhưng ngành đường sắt vẫn chưa thực hiện điều chỉnh.

Tuy nhiên, vào lúc 23 giờ 45 ngày 3/4/2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thông báo điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó dầu diesel có giá 44.980 đồng/lít (mức tăng so với giá ngày 26/3 khoảng 18,4%). Do đó, ngành đường sắt đã thực hiện điều chỉnh tăng giá vé hành khách và cước vận chuyển hàng hóa từ ngày 5/4/2026.

Đối với khách hàng đã mua vé trước thời điểm điều chỉnh, ngành đường sắt vẫn giữ nguyên giá, nhằm để đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Thông tin chi tiết về giá vé, cước vận chuyển và lịch trình tàu được cập nhật tại kênh thông tin chính thức của ngành đường sắt: dsvn.vn.

Nguồn TTXVN


 Từ khóa: Ngành đường sắt Nhiên liệu Tập đoàn xăng dầu việt nam Điều chỉnh giá xăng dầu Vé tàu Tàu hỏa vận chuyển hàng hóa Thông báo Vận tải Cổ phần
