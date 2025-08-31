Gian nan “gánh chữ” qua sông

Sáng sớm tinh mơ, tiếng thuyền máy chở các em học sinh qua sông vang vọng giữa vịnh Ngòi Hoa. Bấy lâu nay, hành trình “gánh chữ” qua sông của học sinh xóm Ngòi, xã Mường Hoa gian nan, vất vả hơn các bạn đồng trang lứa. Chuẩn bị bước vào năm học mới, học sinh xóm Ngòi buộc mình phải vượt qua sông để tìm con chữ, chuẩn bị cho những hành trang bước vào đời...

Vịnh Ngòi Hoa - cung đường tới lớp gian nan của các em học sinh xóm Ngòi, xã Mường Hoa

Hành trình gian nan

Đồng hồ điểm 6 giờ, ba mẹ con chị Bùi Thị Quyền, xóm Ngòi lại vội vàng lên chiếc thuyền máy qua sông để kịp giờ tới lớp. Gác lại việc nhà, chị Quyền đồng hành cùng các con trên hành trình kiếm con chữ. Cách điểm trường khoảng 8km nhưng địa hình cách trở sông núi nên nguy hiểm luôn rình rập trên chặng đường đến lớp của các em học sinh xóm Ngòi. Đi mãi rồi cũng thành quen nhưng mỗi lần qua sông, phải tới khi đặt chân lên đến bờ chị Quyền mới có thể thở phào nhẹ nhõm trước mối nguy hiểm sông nước.

Chị Bùi Thị Quyền trang bị áo phao cho con trai trước khi di chuyển qua sông

Chị Quyền trăn trở: Hai bên bờ sông cách chừng khoảng 300m - đây là con đường ngắn nhất để trẻ em xóm Ngòi có thể tới trường. Nếu đi đường vòng thì phải mất đến 40km. Nguy hiểm luôn rình rập trên con đường tới lớp nên các bậc phụ huynh luôn theo sát kèm cặp, đưa con tới trường. Thời tiết thuận lợi thì còn an toàn chứ nếu mưa to, gió lớn thì học sinh buộc phải nghỉ học. Đặc biệt mùa nước cạn, việc di chuyển xuống bến thuyền gặp nhiều khó khăn do độ dốc cao, đường đất lầy lội dễ trơn trượt”.

Xóm Ngòi cách xa vùng trung tâm, xóm là ốc đảo sinh sống biệt lập. Trong nhiều năm qua, việc đi học của trẻ em xóm Ngòi gặp rất nhiều khó khăn do địa hình cách trở, 100% học sinh khối Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) phải di chuyền bằng thuyền qua sông tới lớp. Theo rà soát, năm học 2025-2026 toàn trường có trên 200 học sinh, trong đó riêng xóm Ngòi có trên 60 em theo học tại nhà trường.

Nguy hiểm rình rập trên con đường tới trường của học sinh xóm Ngòi.

Khảo sát thực tế cho thấy, chặng đường đến lớp của học sinh xóm Ngòi gian nan, vất vả khi ngày ngày phải qua sông. Sau đó tiếp tục di chuyền gần 5 km đường bộ để tới trường. Do cung đường đi tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra mất an toàn nên các gia đình đều cắt cử chồng hoặc vợ đưa con tới lớp. Khó khăn càng thêm chồng chất khi cả gia đình chỉ chông chờ vào nguồn thu nhập ít ỏi của một người để gánh vác chi phí sinh hoạt.

Chị Đinh Thị Hiệp, xóm Ngòi cho biết: “Nếu con chỉ học buổi sáng, các bậc phụ huynh sẽ chờ ở cổng đến giờ tan học để đón luôn vì quãng đường trở về nhà xa xôi, chi phí đi lại đắt đỏ. Đối với những hôm học cả ngày, chúng tôi phải nấu cơm mang theo hoặc đăng ký ăn trưa ở các hộ gia đình ở cổng trường để các con đảm bảo sức khỏe cho giờ lên lớp buổi chiều”.

Thuyền chở học sinh qua sông cập bến.

Con đường đi học của trẻ em xóm Ngòi vất vả, ẩn chứa những nguy hiểm rình rập bởi đa phần các hộ gia đình đều còn nhiều khó khăn, các phương tiện thuyền, bè qua sông còn thô sơ, không đảm bảo an toàn. Vào những thời điểm xảy ra mưa to, gió lớn, các em học sinh buộc phải nghỉ học. Thực tế đó ít nhiều đã ảnh hưởng đến tâm lý, kết quả học tập của các em học sinh. Nhà trường phải bố trí lịch học bù vào ngày nghỉ để đảm bảo các em học sinh được tiếp thu đầy đủ kiến thức.

Ước mong một cây cầu...

Đó là mong ước của trẻ em xóm Ngòi nói riêng và Nhân dân trên địa bàn nói chung. Một chiếc cầu nối liền hai bên bờ sông sẽ giải quyết được những nỗi lo của các bậc phụ huynh khi trẻ tới lớp. Đồng thời mở ra cơ hội để thúc đẩy giao thương, vận chuyển hàng hóa và kết nối với các địa phương, vùng lân cận. Đó cũng là cơ hội để Nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Khu vực bến thuyền chủ yếu là đường đất, đá tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt

Trong bối cảnh cả nước thực hiện việc sáp nhập tỉnh và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7 vừa qua, công tác quy hoạch, bố trí vốn để đầu tư xây dựng cầu còn mất rất nhiều thời gian. Chính vì vậy, ngay sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động đã nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở để xây dựng phương án kịp thời nhằm giảm thiểu những khó khăn đặt ra đối với trẻ em xóm Ngòi trên hành trình tới lớp.

Theo đó, chính quyền địa phương đã có buổi làm việc với trường TH&THCS Ngòi Hoa để có những chỉ đạo kịp thời nhằm triển khai công tác ăn bán trú tại nhà trường. Trọng tâm là giải quyết những vấn đề về nguồn lực, nhân sự, hệ thống cơ sở vật chất và triển khai các thủ tục hành chính theo quy định.

Thầy giáo Bùi Văn Cửu - Hiệu trưởng trường TH&THCS Ngòi Hoa cho biết: “Cung đường tới trường của học sinh xóm Ngòi luôn có những nguy hiểm rình rập. Chính vì vậy, công tác tổ chức ăn bán trú tại nhà trường là một trong những giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo sức khỏe, giúp trẻ được học tập, sinh hoạt trong điều kiện tốt hơn. Đồng thời giảm thiểu những gánh nặng của các bậc phụ huynh về thời gian đưa đón và chăm lo bữa ăn cho trẻ mỗi ngày. Nhà trường mong muốn chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ thực hiện đầy đủ các điều kiện để tổ chức ăn bán trú cho trẻ trong thời gian sớm nhất”.

Giờ học của các em học sinh tại trường TH&THCS Ngòi Hoa

Cùng với đó, xã đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trên địa bàn xóm Ngòi đưa đón con đảm bảo an toàn tuyệt đối. Quá trình di chuyển qua sông phải đảm bảo các yếu tố về thời tiết thuận lợi, trang bị áo phao cứu hộ. Đồng thời tổ chức bồi dưỡng, nâng cao các kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng xã hội đối với việc phòng, chống tại nạn thương tích cho trẻ em.

Đồng chí Đinh Sơn Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Hoa khẳng định: “Cấp ủy, chính quyền luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Với những khó khăn của các em học sinh tại xóm Ngòi, xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu, đề xuất những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt cần sớm kiến nghị với chính quyền cấp trên quan tâm, khảo sát xây dựng cầu nối liền hai bên bờ sông. Từ đó giải quyết dứt điểm những nguy cơ rình rập trên con đường tới lớp. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy”.

Xây dựng cầu nối hai bên bờ sông - niềm mong mỏi của người dân xóm Ngòi.

Năm học mới sẽ bắt đầu trong ít ngày tới, nỗi lo bấy lâu nay của người dân xóm Ngòi về con đường tới lớp của con trẻ vẫn còn hiện hữu. Hy vọng trong thời gian sớm nhất, học sinh xóm Ngòi sẽ được đi trên những cây cầu bê tông kiên cố. Từ đó hiện thực hóa những ước mơ, khát vọng cống hiến để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển.

Đức Anh