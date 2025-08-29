Giành lại sự sống cho người bệnh bị phổi tắc nghẽn mãn tính dạng cấp

{title}
Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập vừa tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một trường hợp người bệnh H. V. T 62 tuổi, trú tại xã Yên Lập trong tình trạng bị phổi tắc nghẽn mãn tính dạng cấp (COPD) nặng, suy hô hấp nguy kịch.
Sau hai ngày điều trị, người bệnh đã phục hồi
Theo lời kể của gia đình, người bệnh có tiền sử bệnh COPD, trước khi nhập viện vài ngày, người bệnh xuất hiện ho, có đờm đục kèm theo khó thở, dùng thuốc ở nhà nhưng không đỡ đến chiều tối cùng ngày xuất hiện hiện tượng khó thở tăng lên và được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập cấp cứu trong tình trạng nguy kịch: Hôn mê, thở ngáp cá, môi tím tái, mạch nhanh, huyết áp tụt, SpO2 (Nồng độ oxy trong máu) chỉ còn 30%. Đứng trước lựa chọn sinh tử, ngay lập tức các bác sỹ tại kíp trực đã quyết định đặt ống Nội khí quản để đảm bảo đường thở, tim mạch và duy trì nhịp thở cho người bệnh, nếu không người bệnh có nguy cơ “tử vong” cao.
Sau 30 phút nỗ lực sử dụng các biện pháp can thiệp của bác sĩ như thở theo máy, đặt ống thông catheter tĩnh mạch trung tâm, dùng các thuốc giãn phế quản, truyền corticoid và kháng sinh tĩnh mạch. Nồng độ oxy trong máu SpO2 đạt 98%, mạch, tình trạng người bệnh đã được cải thiện, huyết áp trong giới hạn bình thường, sắc mặt hồng hào hơn.
Chỉ sau 2 ngày điều trị, dưới sự theo dõi sát sao của các bác sỹ chuyên khoa cùng với chế độ chăm sóc người bệnh toàn diện của các điều dưỡng, ông H. V. T đã hồi phục nhanh nhất. Hiện tại người bệnh đã tỉnh, phổi hai bên thông khí được, nhịp thở đều, phản xạ ho tốt và đã được rút ống nội khí quản, cai máy thở thành công giờ chỉ còn thở oxy qua ống thông mũi, nói chuyện được, ăn uống tốt. Sau 7 ngày điều trị người bệnh đã được xuất viện về nhà và sử dụng các thuốc theo quản lý bệnh COPD của Trung tâm.
