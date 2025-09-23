Y tế
Giành lại sự sống cho người bệnh đa chấn thương

Vừa qua, Phòng khám Đa khoa Hùng Vương - Chân Mộng (xã Chân Mộng) tiếp nhận một người bệnh nam (32 tuổi) trong tình trạng đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông.

Giành lại sự sống cho người bệnh đa chấn thương

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương theo dõi và chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng sốc nặng, mạch nhanh, huyết áp tụt, khó thở nhiều. Các bác sĩ tại phòng khám nhận định người bệnh có dấu hiệu vỡ tạng đặc và chấn thương ngực kín, đã khẩn trương đặt nội khí quản duy trì đường thở, bù dịch và liên hệ ngay với Trung tâm Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương để được hỗ trợ.

Giành lại sự sống cho người bệnh đa chấn thương

Người bệnh ổn định sức khỏe sau 4 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (xã Chí Đám) lập tức cử một kíp cấp cứu gồm bác sĩ chấn thương, bác sĩ hồi sức và mang theo khối hồng cầu dự trữ trực tiếp đến phòng khám. Tại đây, người bệnh được truyền máu, bù dịch, dùng thuốc vận mạch. Kết quả cận lâm sàng cho thấy: Người bệnh bị chấn thương ngực tràn khí màng phổi, vỡ thận trái. Ekip đã mở màng phổi cấp cứu, sau đó vận chuyển an toàn người bệnh về Bệnh viện Hùng Vương để phẫu thuật cắt thận khẩn cấp.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, người bệnh đã tỉnh táo, được rút ống nội khí quản, rút sonde màng phổi và dần trở lại sinh hoạt bình thường.

 Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Người bệnh Đa chấn thương Tai nạn giao thông Chấn thương nặng phòng khám Bác sĩ tiếp nhận Cấp cứu Vận chuyển
