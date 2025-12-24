Điều gì xảy ra với huyết áp khi dùng một thìa dầu ô liu mỗi ngày?

Mỗi ngày dùng một thìa dầu ô liu có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt là khi nó thay thế các chất béo bão hòa kém lành mạnh hơn.

Dầu ôliu là một thành phần thiết yếu của chế độ ăn Địa Trung Hải, được đánh giá cao vì những lợi ích cho tim mạch, não bộ và khả năng chống viêm. Việc tiêu thụ một thìa dầu ô liu mỗi ngày cũng có thể có lợi cho huyết áp.

Dầu ô liu giúp hạ huyết áp như thế nào?

Dầu ô liu giúp hạ huyết áp bằng cách:

Chống lại căng thẳng oxy hóa (sự mất cân bằng giữa các phân tử có hại được gọi là gốc tự do và các chất chống oxy hóa có lợi, có thể thúc đẩy quá trình lão hóa tế bào và bệnh tật). Cải thiện chức năng nội mô (khả năng hoạt động của mạch máu). Giãn mạch máu.

Một trong những lợi ích dinh dưỡng chính của dầu ô liu là hàm lượng chất béo không bão hòa “tốt cho sức khỏe” cao, đặc biệt là chất béo không bão hòa đơn. Những chất béo tốt này giúp giảm cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL) (“cholesterol xấu”), do đó làm giảm huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Dầu ô liu cũng chứa polyphenol, chất chống oxy hóa giúp chống lại stress oxy hóa và ngăn ngừa viêm nhiễm. Những chất dinh dưỡng này có thể giúp thư giãn mạch máu và cải thiện chức năng nội mô, rất quan trọng trong việc giảm huyết áp cao.

Dầu ôliu nguyên chất (EVOO) thường chứa nhiều hợp chất này hơn dầu ô liu thông thường.

Các nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ dầu ô liu nguyên chất ở mức độ vừa phải có liên quan đến việc cải thiện huyết áp, đặc biệt là khi nó thay thế chất béo bão hòa trong chế độ ăn.

Duy trì bao lâu để có hiệu quả?

Cũng như bất kỳ loại thực phẩm hoặc chất nào khác, lợi ích sức khỏe của dầu ô liu không xuất hiện ngay lập tức. Bạn sẽ dễ nhận thấy tác dụng hạ huyết áp hơn khi bổ sung dầu ô liu vào chế độ ăn uống hàng ngày theo thời gian, đặc biệt là như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.

Các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ dầu ô liu thường xuyên, ở mức độ vừa phải có thể giúp giảm nhẹ huyết áp cao trong vòng vài tuần. Tuy nhiên, kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào những gì bạn ăn kèm, hoạt động thể chất và huyết áp nền của bạn.

Nên sử dụng dầu ô liu như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể.

Có thể dùng dầu ô liu nếu bị huyết áp cao không?

Với người bị tăng huyết áp, việc thay thế chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa không tốt cho sức khỏe bằng chất béo không bão hòa như dầu ô liu có thể giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Việc tiêu thụ liên tục chất béo bão hòa, chẳng hạn như từ thịt đỏ, dầu dừa và dầu cọ, có liên quan đến nguy cơ gia tăng tích tụ mảng bám trong động mạch (gọi là xơ vữa động mạch), góp phần gây ra huyết áp cao và làm tăng nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ.

Chất béo không bão hòa, chẳng hạn như chất béo có trong dầu ô liu, không gây ra những tác hại này mà thay vào đó lại mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch.

Nên dùng bao nhiêu?

Chỉ cần 1 hoặc 2 thìa canh dầu ô liu (tốt nhất là dầu ô liu nguyên chất) uống thường xuyên là đủ để có lợi cho sức khỏe tim mạch, cũng như mang lại những lợi ích khác ngoài việc hạ huyết áp.

Ví dụ, nghiên cứu cho thấy dầu ô liu có thể giúp:

Thúc đẩy mức cholesterol khỏe mạnh hơn. Thúc đẩy cảm giác no (cảm giác thỏa mãn, giúp ngăn ngừa ăn quá nhiều). Cung cấp nguồn chất chống oxy hóa ổn định, rất quan trọng cho việc phòng ngừa bệnh tật. Hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Dầu ô liu thông thường và dầu ô liu nguyên chất: Sự khác biệt là gì?

Sự khác biệt chính giữa dầu ô liu thông thường và dầu ô liu nguyên chất nằm ở quy trình chế biến và chất lượng dinh dưỡng, cụ thể như sau:

Dầu ô liu nguyên chất (EVOO) được làm từ quả ô liu ép lạnh mà không sử dụng hóa chất hoặc nhiệt, giúp giữ lại nhiều hợp chất quan trọng hơn như polyphenol.

Dầu ô liu thông thường là hỗn hợp giữa dầu ô liu tinh luyện (được xử lý bằng hóa chất và nhiệt để loại bỏ tạp chất) và một lượng nhỏ dầu ô liu nguyên chất, điều này làm cho nó có hương vị nhẹ hơn, màu sắc nhạt hơn và ít hợp chất có lợi hơn.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)