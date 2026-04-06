Giáo dục thế hệ trẻ hướng về cội nguồn dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương từ lâu đã trở thành nét đẹp truyền thống, một biểu tượng văn hóa rực rỡ, là sợi dây tâm linh gắn kết quá khứ với hiện tại. Đây không chỉ là dịp để toàn dân tộc tưởng nhớ công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng, mà còn là cơ hội quan trọng để giáo dục thế hệ trẻ hướng về cội nguồn. Thông qua các hoạt động giáo dục thực tiễn, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm được khơi dậy, tạo điểm tựa vững chắc để những chủ nhân tương lai của đất nước tự tin vươn xa.

Học sinh Lớp mầm non độc lập Montessori Vĩnh Yên hào hứng trải nghiệm gói bánh chưng, bánh giầy trong giờ học ngoại khóa về Ngày Giỗ Tổ.

Trong dòng chảy hối hả của kỷ nguyên số và xu thế toàn cầu hóa, việc giáo dục về cội nguồn đóng vai trò như một “mỏ neo” giúp con người giữ vững bản sắc giữa những làn sóng văn hóa ngoại lai. Đặc biệt, đối với thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước, việc nhận thức đúng đắn về nguồn gốc dân tộc và biết trân trọng những giá trị truyền thống là điều cốt yếu.

Giáo dục về Ngày Giỗ Tổ không đơn thuần là giới thiệu một lễ hội tâm linh, mà là cách để giúp thế hệ trẻ tự hào về dòng máu “con Rồng, cháu Tiên”. Từ đó hình thành ý thức, trách nhiệm sâu sắc trong việc gìn giữ và phát huy những di sản quý báu mà tổ tiên đã dày công gây dựng qua hàng nghìn năm lịch sử.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cội nguồn cho thanh thiếu nhi. Ý nghĩa thiêng liêng của Lễ hội Đền Hùng cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của thời đại Hùng Vương được lan tỏa thông qua nhiều hình thức phong phú, sinh động.

Đặc biệt, ngành giáo dục luôn coi việc gắn kết chương trình giảng dạy với văn hóa truyền thống là nhiệm vụ quan trọng. Những bài học về Lịch sử, Ngữ văn không còn bó hẹp trong lớp học mà được mở rộng qua các hoạt động ngoại khóa, những chuyến hành trình về nguồn đầy ý nghĩa. Qua đó, học sinh được nghe kể về lịch sử dân tộc, được trực tiếp tiếp cận với di sản và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.

Sự chuyển biến trong nhận thức được bắt đầu ngay từ bậc học mầm non – nơi tâm hồn trẻ thơ như tờ giấy trắng dễ dàng thấm đẫm tình yêu quê hương. Tại Lớp mầm non độc lập Montessori Vĩnh Yên (phường Vĩnh Phúc), mỗi dịp Giỗ Tổ lại trở thành lễ hội với chủ đề xuyên suốt “Lễ hội Đền Hùng”. Thay vì những lý thuyết khô khan, nhà trường đã lồng ghép nội dung lịch sử vào các hoạt động phù hợp với lứa tuổi.

Cô giáo Bùi Thị Thủy chia sẻ: Nhà trường luôn ưu tiên việc lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc thông qua các bài giảng trực quan sinh động. Trẻ được xem những thước phim về Lễ hội Đền Hùng, được hướng dẫn cách gói bánh chưng, bánh giầy và tham gia các trò chơi dân gian truyền thống. Những trải nghiệm đầu đời này giúp trẻ hiểu về nguồn gốc Ngày Giỗ Tổ và gieo vào lòng các em hạt mầm về lòng biết ơn, sự tự hào về nguồn gốc dân tộc, tạo nên nền tảng đạo đức vững chắc cho quá trình trưởng thành sau này.

Giờ học về cội nguồn dân tộc của cô và trò Trường THCS Tam Hợp.

Tại các trường phổ thông, công tác giáo dục truyền thống được nâng tầm với những chiều sâu về tư duy và trách nhiệm. Những ngày này, thầy và trò Trường THCS Tam Hợp (xã Bình Nguyên) đang cùng nhau sống trong không khí hào hùng khi ôn lại những truyền thuyết dựng nước.

Cô Trần Thị Minh Tâm - Bí thư chi đoàn, Tổng phụ trách Đội nhà trường cho biết: Thông qua các bài giảng chuyên sâu, học sinh hiểu rõ hơn về tầm vóc của thời đại Hùng Vương, thời đại đã dạy dân cách cấy lúa, khai sáng nghề nông để Nhân dân được sống trong no ấm. Song song đó, việc tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ hướng về ngày Giỗ Tổ đã tạo môi trường lý tưởng để học sinh rèn luyện thể chất, hoàn thiện nhân cách, đồng thời hun đúc lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Sức lan tỏa của công tác giáo dục đã thực sự chạm đến trái tim và thay đổi suy nghĩ của các em học sinh. Em Nguyễn Thùy Lâm, học sinh lớp 8A1 Trường THCS Tam Hợp chia sẻ: Qua các bài giảng và hoạt động ngoại khóa, chúng em hiểu hơn về công lao của các Vua Hùng và sự hy sinh của cha ông để đất nước có được hòa bình hôm nay. Chúng em luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, từ đó nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích.

Việc tổ chức thường xuyên và sáng tạo các hoạt động giáo dục về Giỗ Tổ Hùng Vương chính là cách đầu tư bền vững cho tương lai. Khi thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về truyền thống lịch sử dân tộc, họ sẽ có một “kháng thể văn hóa” vững vàng để tự tin hội nhập mà không đánh mất bản sắc.

Sự bồi đắp về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong giai đoạn này chính là nguồn năng lượng nội sinh to lớn, tạo nên một thế hệ trẻ không chỉ có kiến thức mà còn có bản lĩnh, trách nhiệm và lý tưởng sống rõ ràng. Những mầm xanh ấy, khi được tưới tắm bằng dòng nước mát lành từ cội nguồn dân tộc, chắc chắn sẽ vươn cao, vươn xa, đóng góp tâm sức và trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Trần Tỉnh