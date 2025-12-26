Gieo mầm tri thức từ những trang sách

Thực hiện “Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, nhằm xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, góp phần hình thành nhân cách, bồi dưỡng năng lực tự học và khơi dậy niềm say mê khám phá tri thức cho học sinh.

Góc đọc sách trong khuôn viên Trường Tiểu học Định Trung (phường Vĩnh Phúc) được bố trí thân thiện, góp phần khơi dậy niềm đam mê và tình yêu đọc sách của học sinh.

Được sự quan tâm của các cấp, ngành, hệ thống thư viện tại các trường học trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư, từng bước kiện toàn theo hướng chuẩn hóa; số lượng đầu sách cho các thư viện được bổ sung hằng năm. Bên cạnh đó, nhiều trường đã đưa tiết đọc sách vào thời khóa biểu và sắp xếp thời gian phù hợp cho học sinh; quan tâm lựa chọn, giới thiệu tới học sinh những cuốn sách thiết thực, phù hợp với tâm lí lứa tuổi và mục tiêu giáo dục; vận động học sinh trao tặng sách và tài liệu đã đọc để các học sinh khác có điều kiện tiếp cận nguồn sách mới. Cùng với việc tích cực đổi mới, sáng tạo hình thức và hoạt động của thư viện trường học, các nhà trường cũng quan tâm tổ chức nhiều hoạt động, cuộc thi thú vị gắn với sách, như: Thi viết, vẽ, kể chuyện theo sách, giới thiệu cuốn sách hay; trưng bày, triển lãm sách; thi “Đại sứ văn hóa đọc”...

Hiểu rõ ý nghĩa của việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, Trường Tiểu học Định Trung, phường Vĩnh Phúc chú trọng xây dựng môi trường đọc thân thiện, thuận lợi và động viên, khuyến khích học sinh đọc sách thường xuyên. Thư viện nhà trường được xây dựng theo tiêu chí chuẩn quốc gia; các đầu sách được bố trí, sắp xếp khoa học theo từng lĩnh vực, dễ tìm, thuận tiện cho người đọc. Không gian đọc thân thiện, thoáng mát, yên tĩnh đã tạo hứng thú cho học sinh khi đến với thư viện, giúp các em hình thành thói quen đọc sách một cách tự giác, tích cực. Song song với việc đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường chú trọng công tác tổ chức, quản lý thư viện; bố trí nhân sự chuyên trách phụ trách thư viện; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện.

Điểm nhấn nổi bật trong việc phát triển văn hóa đọc tại Trường Tiểu học Định Trung là việc tổ chức hiệu quả các giờ đọc sách tại thư viện. Hằng tuần, mỗi lớp đều được bố trí 1 tiết học xuống thư viện để đọc sách theo kế hoạch. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên và cán bộ thư viện, học sinh được làm quen với nhiều loại sách phong phú, rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng trình bày suy nghĩ, cảm nhận về nội dung sách. Bên cạnh đó, nhằm lan tỏa văn hóa đọc tới từng học sinh, tại mỗi lớp học đều có tủ sách dùng chung, khuyến khích học sinh đọc sách mọi lúc, mọi nơi. Giáo viên thường xuyên giáo dục học sinh ý thức yêu quý, giữ gìn, bảo quản sách; hướng dẫn các em lựa chọn sách phù hợp với lứa tuổi và nhu cầu học tập.

Em Nguyễn Mai Anh - học sinh Trường Tiểu học Định Trung chia sẻ: “Em rất thích đọc sách vì mỗi cuốn sách đều mang đến cho em những điều mới mẻ và bổ ích. Thư viện của trường em rộng rãi, yên tĩnh, có nhiều sách hay nên chúng em luôn cảm thấy hào hứng mỗi khi đến đọc. Nhờ những giờ đọc sách ở thư viện và tủ sách tại lớp, em hiểu bài tốt hơn, biết thêm nhiều kiến thức và học được cách kể lại, chia sẻ suy nghĩ của mình với thầy cô, bạn bè. Đọc sách đã trở thành thói quen hằng ngày và là niềm vui của em mỗi khi đến trường”.

Trong hành trình xây dựng trường học hạnh phúc, lấy học sinh làm trung tâm, Trường Tiểu học Tứ Trưng, xã Vĩnh Tường luôn xác định phát triển văn hóa đọc là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần hình thành nhân cách, bồi dưỡng năng lực tự học và khơi dậy niềm say mê khám phá tri thức cho học sinh. Thư viện nhà trường có diện tích 120m2, gồm hai phòng đọc riêng biệt dành cho giáo viên và học sinh. Không gian thư viện thoáng mát, sạch sẽ, yên tĩnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đọc sách, tra cứu tài liệu. Hệ thống kệ sách, bàn ghế được sắp xếp khoa học, bảo đảm tính thẩm mỹ, an toàn, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học, tạo cảm giác gần gũi, thân thiện mỗi khi các em bước chân vào thư viện. Cô giáo Lê Thị Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Cán bộ thư viện không chỉ làm công tác chuyên môn mà còn là “người bạn đồng hành” của học sinh, kiên nhẫn hướng dẫn cách tìm kiếm tài liệu, khơi gợi niềm yêu thích đọc sách. Không chỉ dừng lại ở việc cho mượn và đọc sách, thư viện trường thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thu hút sự tham gia tích cực của học sinh, giáo viên, phụ huynh như: Giới thiệu những cuốn sách hay, khuyến khích học sinh tìm đọc, học tập theo gương sáng; tổ chức tốt thi kể chuyện theo sách; tổ chức Ngày hội đọc sách thường niên; trưng bày triển lãm sách nhân Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; xây dựng góc đọc mở tại lớp học và sân trường giúp học sinh tiếp cận sách ở mọi lúc, mọi nơi, rèn thói quen đọc sách hàng ngày...”.

Với sự quan tâm đầu tư đồng bộ của các cấp, ngành và sự chủ động, sáng tạo của mỗi nhà trường, phong trào đọc sách trong các trường học trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần vun đắp tình yêu với sách cho học trò, hình thành thế hệ học sinh chăm đọc, ham học, biết trân trọng tri thức. Đây là tiền đề vững chắc để nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách học sinh.

Thúy Hường